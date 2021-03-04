結婚是人生大事，在一段婚姻當中，除了兩個人保持良好的感情之外，媳婦如何打好和婆婆之間的關係更是考驗，搜狐網命理專欄就指出，生肖兔、雞、豬的朋友天生非常軟弱，她們在家沒有任何的地位，最容易被婆婆刁難欺負！

▍生肖兔

生肖兔的女生她們性格一般都非常溫和，是一個有福氣的屬相，溫柔的性格使得她們的運氣很好，能夠嫁給一個對自己很好的男人，但是也正是因為她們這種與世無爭的態度，未能遇到一個對自己好的婆婆，所以她們最容易在婚後遭遇到所謂「壞婆婆的欺負」，這有可能直接傷害到夫妻兩人之間的感情，一味的忍讓也只會讓婆婆得寸進尺。

▍生肖雞

生肖雞的女生她們心思非常細膩，很懂得去察言觀色，但她們的性格非常的敏感，從不願意去得罪任何人，尤其那個人還是自己的婆婆，對於她們來說，就算婆婆再不好也是長輩，她們為了能夠給婆婆留下一個非常好的印象，就算讓自己受到委屈也不會去和婆婆計較，更是從來不反抗，但是一味的忍讓只會讓婆婆得寸進尺罷了。

▍生肖豬

生肖豬的女生心地善良、忠厚老實，從來都不與外人斤斤計較，對自己身邊的人從來都沒有防備的心態，她們總認為這個世界是非常美好的，所以給人一副看起來非常好欺負的樣子。而生肖豬的人包容性非常強大，加上她們愛根子很軟，所以會長期一直委屈自己，忍讓自己的婆婆，但是這種笑臉只會讓婆婆得寸進尺，覺得她們很好欺負，未來只會更加肆無忌憚。

(中時新聞網)