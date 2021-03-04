福原愛3日驚傳和江宏傑協議離婚，日媒接連爆料她婚內出軌、被夫家霸凌等內幕，她今(4日)早透過新成立的omusubi公司官網，發表道歉聲明，傍晚2度發聲明，以親筆日文信再道歉。

福原愛今中午透過omusubi公司官網，發表道歉聲明，「本公司總裁福原愛所引發周刊相關報導，對所有支持福原愛的人們、相關人員感到擔憂與困惑，在此深表歉意。針對相關問題，可以聯繫福原愛公司。我們感激不盡」，但對引起的爭議沒有多做解釋。

傍晚，她2度發聲明，以親筆日文信再道歉，「因為我自己本身輕率的行為讓各位擔心並造成困擾、對於此事深感抱歉。在全世界處於困境的此刻、對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳、在此致上最深的歉意。讓台灣的丈夫、小孩及家人感到不安及擔心而深刻反省」。

福原愛親筆信全文：

因為我自己本身輕率的行為讓各位擔心並造成困擾、對於此事深感抱歉。

在全世界處於困境的此刻、對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳、在此致上最深的歉意。

讓台灣的丈夫、小孩及家人感到不安及擔心而深刻反省。

針對這次的報導我的說明如下。

2021年1月、希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。但確實沒有同住一間房間。

之後,我們夫妻也會共同面對問題,討論出對小孩最好的做法

對於自己輕率的行動深切反省、也為了桌球界將來的發展及目標成為一個對社會有幫助的人我會繼續努力、懇請大家繼續指教。

(中時 )