大陸3月1日起片面禁止台灣鳳梨進口，正值產季的屏東鳳梨首當其衝，屏東縣長潘孟安呼籲民眾及企業「用新台幣挺鳳梨農」，縣境內相關觀光協會熱情響應，4日於縣府召開記者會相挺，呼籲會員與民眾一起逗相挺，吃鳳梨挺鳳梨、用新台幣下架鳳梨，同時帶動遊客旺旺來屏東，感受多一度的溫情美景。

潘孟安表示，屏東是台灣最大的鳳梨產地，總種植面積約3,509公頃占全國30％，六年前縣府團隊就開始擘劃布局，並與全聯投資成立「台灣屏東國際農產有限公司」，同時積極與海內外貿易商合作，分散市場風險，並超前部署開拓日、韓、港澳、泰國、新加坡及馬來西亞等亞洲國家銷售市場，也擴展外銷中東、美加及澳洲等地以分散貿易風險。儘管盡了全方位努力，但仍受到中國片面宣布3月起暫停台灣鳳梨輸入之衝擊。

潘孟安連日呼籲民眾用行動力挺農民、用新台幣下架鳳梨，帶動買台灣鳳梨相挺運動，這股熱潮也讓屏東縣境內觀光業者決定參與相挺。屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣旅行公會、屏東縣民宿協會等協會理事長、總幹事等，群聚縣府展現大團結，力挺鳳梨農擴大採購台灣鳳梨行動，並呼籲會員一起加入，用購買力相挺。對此，潘孟安代表鳳梨農表達感謝之意，屏東各界觀光業者從南到北，甚至離島小琉球也大力響應，由縣府搭起平台，各業者自發性加碼，部分業者推出住宿送鳳梨，或是餐廳大量增加採購鳳梨的數量，研發推出更多鳳梨套餐，讓屏東觀光、農業一起旺旺來。

「全民挺鳳梨！」縣長潘孟安也強調，屏東生產的金鑽鳳梨「真讚」，品質優良，3月份陸續產出，國內量販通路都能買到，縣府會積極舉辦國內行銷活動、媒合企業團購，也會持續推動鳳梨加工加值成各項產品，拓展附加價值，全面性的幫助鳳梨產業，讓屏東觀光、農業一起旺旺來！

屏東縣觀光協會榮譽理事長郭子義表示，去年觀光業界受到新冠肺炎影響甚鉅，中央與地方政府連袂推出多種配套措施協助觀光業者，銘感在心。目前觀光景氣尚未復甦，這次中國片面停止台灣鳳梨進口，屏東觀光業者也決定相挺屏東鳳梨農，並呼籲各協會會員響應，同時他強調，觀光產業包羅萬象，涵蓋食宿遊購行各事業體，持續將號召更多會員與企業用行動力挺鳳梨農，用觀光逗相挺、遊客旺旺來。

(工商 )