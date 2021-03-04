熱門車款五菱宏光MINI EV拿下全球電動車銷量冠軍的寶座。據統計，1月份全球電動車型銷量排行榜中，五菱宏光MINI EV以3.7萬輛的成績排名第一，超越特斯拉Model 3的2.2萬輛銷量成績，這是五菱宏光MINI EV首次獲得全球電動車型銷量冠軍。

陸媒引述全球電動車銷量研究機構EV Sales的數據顯示，若Model 3銷量再加上電動車型銷量排名第三的Model Y銷量9,597輛，總和仍低於五菱宏光MINI EV的銷量。

大陸乘聯會數據顯示，特斯拉在中國市場1月份銷量較前季下滑35％。業內人士認為，特斯拉頻繁降價舉措令部分消費者處於觀望階段，而特斯拉近日頻頻出現品質參差問題，也對銷量造成一定的影響。

此外，Model Y車款在2021年初跳樓式降價，瓜分部分Model 3的銷量。報導指出，隨著特斯拉進一步國產化以及價格下探，特斯拉銷量仍會上漲。

(工商 )