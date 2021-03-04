美國語音社群軟體Clubhouse爆紅後已在中國引發模仿熱潮，路透社今天引述知情人士說，短影音平台TikTok的母公司字節跳動正在為中國市場開發類似的應用程式。

報導指出，在過去的一個月，中國至少已經發布了12款類似的應用程式（App），而在2月初，Clubhouse在中國被封殺之後，這種勢頭有所回升。Clubhouse的用戶激增，許多中國網友參加了有關新疆拘留營和香港獨立等敏感話題的討論。

類似的新產品包括中國小米集團上週將其MiTalk（米聊）App改編成針對專業人士、僅限邀請才能加入的語音服務。業界高管表示，目前還有更多產品正在開發。

報導引述兩名未獲授權與媒體通訊並拒絕透露姓名的消息人士稱，字節跳動（ByteDance）目前的開發計劃仍處於早期階段。

其中一名消息人士說，在Clubhouse上對TikTok和字節跳動的討論，促使包括首席執行官張一鳴在內的高管們產生了興趣。

字節跳動面對上述消息查詢，則拒絕置評。

但是在中國，類似的App被預期必須具有「中國特色」，以適應審查制度和政府監督。

在美國納斯達克（Nasdaq）上市的廣州荔枝網路技術有限公司（Lizhi），其語音社交APP產品「吱呀」（Zhiya）於2013年推出，用戶通常談論視訊遊戲或唱歌。

報導引述荔枝首席執行官賴奕龍說，「吱呀」需要實名制註冊，這是中國的關鍵特徵。該公司還雇用員工在每個房間聽取對話，並部署人工智慧工具來清除「有害」內容，例如色情或政治敏感問題。

「吱呀」在2019年曾被中國監管部門短暫撤下，但在荔枝進行整改後已恢復。

賴奕龍認為，除了政治之外，中國的語音聊天應用程式還有很大的空間。「中國的成年人不喜歡在公共場合表達自己的觀點，我們從小就被教導要保持低調」。不過在中國，「娛樂是一個很好的方法，邀請大家一起玩。」

中國知名的行動直播平台映客，2月也趕熱潮推出了號稱中國版Clubhouse的「對話吧」，招募知名投資家、時尚評論家和其他名人來主持對話，但在上線11天後就撤下。

映客沒有詳細說明原因，僅稱「對話吧」需要進一步的改進。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1100304

(中央社)