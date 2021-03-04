全台水情拉警報，晶圓代工廠台積電與聯電已經啟動水車載水備戰。外媒引述業界人士看法指出，台積電有史以來不曾因為缺水導致產能出問題，但長期缺水可能導致晶圓廠擴廠受限制，恐是發展的未爆彈；另有專家建議，半導體供應鏈勿過度集中台灣，應該分散風險。

台灣擴大限水措施以因應乾旱，由於晶圓代工產能全面吃緊，台積電、聯電部分廠區已出動水車載水，未來供水若告急，將擴大水車載水工作；除了備水車，台積電也讓水資源使用效益極大化，各廠區均透過調整設備製程用水量及改善廢水回收系統，提升水回收率。

在全球爆發晶片大缺貨之際，台灣缺水問題，近日受到國際媒體高度關注。日經新聞提到，半導體製造過程繁複，需要使用特別大量的水，台積電每日用水量近20萬噸，相當於50米比賽用泳池（約2500噸）80個，而1輛水車可運送水量只有20噸。為避免水荒造成嚴重事態，台灣相關部門決定今年投入14億台幣作為因應對策的經費。

德國之音中文網報導，業界人士表示，台積電有史以來不曾因為缺水造成產能瓶頸，坦白說，政府對科學園區是全力相挺，若台積電真的缺水用「吃不飽」的話，其他業者也會餓死，「未來台積電想在台灣蓋更多晶圓廠，經評估水資源不夠，確實可能衝擊在台擴廠」。

新加坡國際趨勢觀察家Parag Khanna也說，台灣因為地震丶缺水與大陸地緣政治關係，他建議半導體供應鏈應分散戶風散，這是著眼於全球利益，並不是反台灣。Khanna強調，早在缺水發生之前，台積電已在去年宣布赴美國設廠，歐盟考慮在歐洲興建先進晶圓廠，可見分散晶圓製造產地是未來幾年的一大趨勢。

(中時新聞網)