NHL冰球明尼蘇達荒野過去在明星門將杜布尼克(Devan Dubnyk)坐鎮時，曾有過連續6季打進季後賽的榮景，但杜布尼克身手隨著年齡增長而退化後，荒野近兩季都無緣季後賽。本季防守陣容大改組的荒野二月底拉出一波6連勝後，戰績已悄悄爬升至分組第二，荒野在連勝期間場均能攻進4.3球之多，展現高效率的得分火力。本週六(3/6)10:00，荒野將作客以強悍球風聞名的亞歷桑那土狼，手風極順的荒野此戰還能打出行雲流水的進攻嗎?

荒野本季放走了退化嚴重的杜布尼克，扶正芬蘭新秀門將凱赫克寧(Kaapo Kahkonen)，再簽下上季季後賽表現精采的塔爾伯特(Cam Talbot)作為替補，這一連串的操作讓荒野防守效率大躍進，場均失球從上季3.14進步至本季的2.44。進攻端方面，大齡新秀卡普里佐夫(Kirill Kaprizov)在前場異軍突起，目前已斬獲11助攻、6進球，與老將祖卡雷洛(Mats Zuccarello)埋伏在第二組，提供穩定的火力支援。荒野本季雖然在進攻端取得不錯的成績，但仍有美中不足的地方，Power Play成功率7.9%在聯盟敬陪末座，遠低於聯盟平均21.2%。以荒野本季場均能獲得3.3次Power Play機會來推算，如果能把成功率提升至聯盟平均值，場均約能多進帳0.4球，荒野在進攻端也將更具威脅性。

土狼本季進攻端存在嚴重問題，雖然擁有不錯的進球率(9.7%)，但前狀元郎霍爾(Taylor Hall)離隊後，陣中缺少能創造得分機會的球員，本季場均射正數26.5在聯盟墊底，場均也僅能攻進2.57球，整體進攻效率不盡理想。防守端方面，門將庫恩伯(Darcy Kuemper)本季救球率91.3%、場均失球2.42，仍屬於一流門將的水平。但土狼本季防守紀律大幅退步，上季土狼的場均判罰時間是聯盟最佳的6.49分，但本季場均判罰時間卻暴增至8.71分，在團隊進攻如此貧脊的情況下，防守又不給力，土狼本季前景不甚樂觀。

此戰將是雙方本季首度交手，無論以戰力或是近況來看，荒野都明顯居於上風，加上土狼頭號得分手賈蘭(Conor Garland)受到傷勢影響，此戰有可能作壁上觀，因此荒野要拿下勝利應不成問題。而荒野近10戰的讓分玩法過盤率高達80%，近5戰客場讓分玩法更是全數過盤，因此建議可大膽投注「讓分玩法-客讓分勝」。

(中時新聞網)