福原愛和江宏傑隨著近日婚變傳聞連環爆，外遇、言語暴力和婆媳問題等，讓兩人銀幕前甜蜜形象全破滅，更引起各界名人和海內外網友熱議；日本名律師横粂勝仁是前日本眾議員，針對福原愛和一名男子在飯店過夜一事，他點出雖然福原愛強調1人睡1房，但在日本法律上出軌罪名還是會成立，有被拍到開房照片就是鐵證，她不太可能安全下莊。

據日媒《東京體育》報導，横粂勝仁對桌球界金童玉女婚變一事做分析，提及福原愛被拍到和一名男子出遊，甚至上飯店開房間過夜，無論她是否真的偷吃，就法律而言，已婚者被拍到和其他異性行為親密，更何況是「一起過夜」，照片和影片就是證據，無法抹滅。

横粂勝仁表示，縱使福原愛堅稱和男性友人睡不同房間，但從照片和影片呈現的，在法律上就容易被認定為「出軌」；另外，横粂勝仁也替他們想到打離婚官司的問題，異國婚姻不如一般婚姻，影響的層面很廣，像是在台灣還是日本打官司、小孩撫養權問題及財產問題等等，更顯現異國婚姻的困難性。

福原愛和江宏傑婚變風波越滾越大，日媒更爆出福原愛在日本和一名上班族男子到飯店開房間過夜，桌球界恩愛夫妻疑面臨離婚窘境，令社會大眾訝異。昨（3）日日媒爆出，福原愛在日本和一名上班族男開房過夜，她也坦承有這回事，但強調「一人住一間房」，被問及離婚一事，她僅透露「會好好討論再決定」，疑間接默認。

(中時新聞網)