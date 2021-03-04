議長張清照主張打造台中運動城，再加碼爭取改善「台中自由車場」照明設備，4日前往現場聽取簡報。（陳淑娥攝）

台中市清水區鰲峰山公園內「台中市自由車場」，為全國唯一UCI(國際自由車總會)認證木質賽道，由於跑道沒有夜間照明，無法進行夜訓，市府編列預算2180 萬元，將進一步改善照明設備，包括投光燈具組23處、燈具設備箱等，預計近期施工、11月閃亮登場。

議長張清照身兼台中市體育總會理事長，主張打造台中運動城，再加碼爭取改善「台中自由車場」照明設備，獲市長盧秀燕大力支持，運動局長李昱叡4日率施工單位現場進行簡報。

張清照表示，原本跑道沒有夜間照明，無法進行夜間訓練，對於選手不夠便利，以後有了夜間照明，不僅可以夜訓，還能配合國際賽事競賽或表演需求。亞洲金牌教練徐瑞德說，目前「台中自由車場」有200多位選手在該場地受訓，他提醒要注意照明設施角度，避免產生光炫影響選手。

現場簡報指出，此次施作環繞跑道智慧照明設施包括投光燈具組23處、燈具設備箱、室外燈柱含燈架、燈桿基礎、燈具吊裝及調整、機電控制設備及設備安裝等，讓場地照度至少達到 1000(lux)以上，並取得 UCI 國際認證(第2級)，將於近期施工，預計11月可完工。

「台中自由車場」是國家自由車選手培育搖籃，歷經20年高度使用，木質賽道嚴重破損，台中市議長張清照向市府爭取1.8億元整建完成，成為目前國內唯一有國際自由車總會認證場地，於2019年9月重新啟用。啟用後立即迎接全運比賽，台中市在10項自由車賽事中勇奪9金，成績相當耀眼。

(中時 )