愛普(6531)今(4)日通過最新人事異動，原董事長蔡國智先生因個人事務繁忙，辭任董事長職務，經召開臨時董事會選舉，由陳文良總經理當選新任董事長。

愛普表示，在蔡國智董事長的領導下，營運規模持續擴展，獲利能力穩定上升，建構出穩固的營運架構；惟蔡董事長因事務繁忙、須兩岸來回奔波，故而辭任。新任董事長陳文良博士為愛普科技創始元老，帶領愛普科技技術團隊，佈建諸多核心技術與設計，去年6月接任總經理擔當營運重任，今日受命被選任為董事長。

新任董事長陳文良進一步提到，感謝蔡董事長過去的引領，愛普科技將秉持客製化記憶體產品及設計服務的營運主軸，持續推動智財研發、授權，以使營運及財務績效穩定且持續提升，延續去年第三季時法說所提，記憶體矽智財(IP)授權、人工智慧(AI)及高效運算(HPC)皆是接下來的產業趨勢，愛普科技為來也將以這些高毛利業務為主要營運方向，盼帶領愛普再創營運高峰。

愛普去年營運轉型成效浮現，受惠於PSRAM出貨暢旺、認列NRE(委託設計)收入和矽智財(IP)授權金，加上認列業外收益，去年11月、12月合計每股淨利合計7.04元，加計前三季每股淨利3.21元，等於愛普去年確定賺進一個股本。

(時報資訊)