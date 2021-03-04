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印度超級足球聯賽週日結束例行賽，孟買城在最後一輪實現逆轉，2：0擊敗莫哈巴甘，兩隊最終戰績同為12勝4和4敗積分40分，孟買城以較佳的得失球差壓倒莫哈巴甘，成為2020-21賽季印度超聯例行賽冠軍，並且取得參加2022年亞洲冠軍聯賽資格。果阿邦同日與海德拉巴爭奪第4名的季後賽門票，結果互無建樹0：0握手言和，果阿邦以2分優勢守住第4名，有驚無險闖入季後賽。除了孟買城已取得亞冠資格外，季後賽名次最高一隊，也可獲得亞洲足聯盃資格賽參賽權。

印度超聯目前共有11支隊伍，採用類似美國足球大聯盟(MLS)的制度，不設升降級，例行賽每隊與其他球隊進行雙循環賽程，積分最高者為例行賽冠軍，前4名晉級季後賽，4強採取主客兩回合制，決賽則是一戰定生死。本賽季由於新冠疫情的關係，所有賽程都是在果阿邦的3個球場舉行閉門比賽。

季後賽的對戰組合是例行賽第1名對第4名、第2名對第3名，分別是孟買城對果阿邦、莫哈巴甘對東北聯。4隊在例行賽的表現十分接近，實力可說在伯仲之間，孟買城與莫哈巴甘都輸了4場比賽，東北聯和果阿邦更只輸過3場，但兩隊因為和局較多，分數與前兩名球隊稍稍拉開差距。

孟買城35個聯賽進球在進攻上表現最佳，從澳A雪梨租借來的英格蘭前鋒勒馮德雷(Adam le Fondre)進11球在射手榜排名第4、奈及利亞前鋒奧格貝切(Bartholomew Ogbeche)也有8球進帳排名第6，兩人的表現將是孟買城能否贏得總冠軍的關鍵。果阿邦的西班牙射手安古洛(Igor Angulo)寶刀未老，單季13個進球佔全隊31球的4成，但果阿邦在季後賽首戰最大的麻煩，是兩名西班牙大將諾格拉(Alberto Noguera)和岡薩雷斯(Iván González)遭遇停賽，西班牙前鋒奧蒂斯(Jorge Ortiz)和本土中場好手費南德斯(Brandon Fernandes)則受傷病困擾。雖然果阿邦近13場比賽不敗，但本季兩戰孟買城1和1敗落居下風，要闖進決賽恐怕大不易。

東北聯在例行賽後段拉出一波10連不敗，印度教練賈米勒( Khalid Jamil)季中臨危受命，讓去年12月初開始陷入7連不勝的東北聯走出低潮，葡萄牙前鋒馬查多(Luís Machado)和牙買加國腳布朗(Deshorn Brown)是球隊主力得分手。莫哈巴甘在1月底衝出5連勝一度站上榜首，但最終兩輪不勝，尤其是關鍵的最後一輪受挫於孟買城，失落亞冠資格，可能對士氣是一大打擊，隊中的斐濟前鋒克里希納(Roy Krishna)是本季印度超的進球王，14個進球佔全隊一半，但攻勢太集中不是好事，一旦被對方守死或是狀態不佳，贏球的機會就大打折扣。

(中時新聞網)