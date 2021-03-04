電腦周邊品牌羅技電子今（4）日宣布其人體工學系列產品最新款鍵盤ERGO K860在台上市。透過長期實驗，讓新品擁有曲線外型與三層手托的超舒適鍵盤，能提升54%腕部支撐、減少25%的手腕移動，並能根據使用者需求調整支架傾斜的角度，更擁有藍牙、2.4GHz無線雙模連線功能，可配對多組裝置並自由切換。

長期觀察電腦周邊領域市場並洞察趨勢的Logitech 全球高級產品經理Lars Holm Lauridsen 分享：「對於大部分的人來說，一天絕大部分時間都在工作中忙碌，工作與辦公室對身體所造成的壓力更是無所不在。由於長期使用電腦、鍵盤，許多人每天都會經歷從手指、手腕、前臂乃至於肘部、肩膀…等各處的疼痛以及不適，也因此產品必須持續改良，並透過優良的設計解決使用者的問題」。全新人體工學鍵盤ERGO K860便是針對辦公族群的實際需求所設計，可有效改善因長時間使用鍵盤可能造成的不適，讓效率與生產力再提升！

ERGO K860 將鍵盤的按鍵分布一分為二向內轉動，讓手部回歸自然的擺放與敲擊姿勢，以減少25% 手腕伸展及彎曲，並且將主要鍵盤區域拱起，省去不必要腕關節翻轉動作，基於PerfectStroke按鍵系統，即便是微曲的按鍵也能準確地輸入內容，讓使用者在打字過程中，感受羅技完美符合人體工學的產品設計理念。

為了提供使用者舒適的使用體驗，除了鍵盤本身的構造，其他輔助的配件也是營造舒適感的關鍵細節，ERGO K860配有隨著鍵盤弧形打造的三層式手托，舒適並可減少壓力、提升54%手腕支撐，表面層採用耐用、抗污且易清潔的塗層與0.5mm針織布料，支撐層以2mm高密度記憶海綿均勻分散壓力，可提供踏實的支撐感，舒適層則透過4mm記憶海綿強化整體舒適度，鍵盤則可三段式調整角度，為打字提供量身訂製的舒適感。

ERGO K860除了人體工學設計，功能與實用性同樣出色，除了支援藍牙以及Unifying 雙模連線，Easy-Switch功能至多可配對三台裝置，僅需一個按鍵就能在裝置間快速切換，且支援Windows和Mac兩種系統，多項強大功能僅需2顆四號電池，即能在正常使用下續航長達2年之久。

羅技人體工學實驗室採用以人為本、科學導向的方式，設計、開發、與重塑能協助人們在工作時感覺更舒適的產品。 藉由對各性別、體型和身材的人進行研究，將受試者連接到肌肉、姿勢和壓力感應器上並提供不同產品原型工作，再以收集之資料、圖形和圖表進行篩選和調整，確保羅技提供的人體工學解決方案讓未來的工作空間更加人性化。

ERGO實驗室整理了5個步驟（打直身體、放鬆肩膀，對齊手肘、與螢幕保持一個手臂的距離、讓滑鼠鍵盤靠近身體、使用ERGO系列滑鼠和鍵盤），讓使用者在使用ERGO K860的同時，亦能改善姿勢、減少身體勞損。

ERGO系列產品還包括MX Vertical 垂直滑鼠、ERGO M575 無線軌跡球、MX ERGO無線軌跡球，皆為人體工學家族的成員，而該系列本次新推出的ERGO K860人體工學鍵盤，已通過美國人體工學協會認證，可有效減緩負擔，使輸入姿勢更自然，讓使用者擁有更進階的打字體驗，為辦公時因不良姿勢造成痠痛的潛在威脅，提供成套的解決方案，建議售價新台幣3,990元，3月8號PChome 及 Logi網路旗艦店獨家首賣，3月22日全台通路開始販售。

(科技)