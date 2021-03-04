從事建築業的周姓男子，2019年7月到北市民生東路一間酒店飲酒，「框」小姐到早上7點半，兩人返回住處後，小姐拒絕發生性關係，並以手指性侵得逞。士林地院審結，認電梯監視器顯示，小姐進屋前有試圖離開卻被阻止，離開時在電梯內流淚打給男友、酒店經紀，認定違反小姐意願，依強制性交罪判處徒刑3年4月，可上訴。

周男7月24日晚上11點進入酒店消費，雙方互動良好，直到凌晨3點多，周決定帶小姐出場「框」到早上7點半，兩人乘坐由代駕司機駕駛周的轎車返回內湖住處。小姐說：「周是當天第一組客人幹部說，離開店後不能去飯店、私人處所，進入私宅後就想離開，但周進入臥房，叫我坐在床邊，直接強吻我，直接用手指插入陰道。」凌晨近6點，傳訊給周「本來就沒說要跟你有親密接觸，你把我硬拉上床」。

周辯稱，第1次到該店消費，進入臥房後小姐開始哭泣，隨即打電話給幹部要求「解框」，並沒有指侵，但因小姐的男友打電話來騷擾，才會在8月6日簽下和解書，承諾賠償15萬元，對於上下其手方式騷擾小姐，深感悔意，承諾不會再以任何形式騷擾小姐。

不過，早在發後2天，小姐已到醫院驗傷，並拿出當天的內衣褲採驗，經刑事局鑑定，內褲上並未驗出周的DNA，內衣則沾有周男的唾液。法院勘驗周男住家監視器，發現她進入地下停車場電梯，代駕司機從1樓離開，小姐一度想要步出電梯，卻被周環抱腰部，直到凌晨4點多，離開時以手拭淚，顯示小姐無意陪同周前往住處發生性行為，且已提告，無法撤回。

判決更指，小姐驗傷單證明陰部有紅腫，主要為鈍器撞擊產生，可能遭手指侵犯插入，且事後放棄前往酒店上班的異常反應，證明小姐身心受有相當創傷，依強制性交罪判處徒刑。

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(中時 )