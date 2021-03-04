土地產權不清，影響開發使用，往往成了城市、農村髒亂點，彰化縣政府代為標售未釐清權屬土地，這波共編列68筆土地，彰化市黃金商業區共6筆，底價最高是孔門段、面積170平方公尺、底價1649萬9179元。讓人跌破眼鏡是最低竟然只要87元，位在二水鄉裕民區的住宅區，只有7.61平方公尺，權利範圍也只有111／111000。

彰化縣政府地政科副處長陳麗梅表示，代標作業主要是活化土地利用，解決長久以來產權不清的狀況，改善城市、農村景觀。

地政科地籍科長何雪霞表示，最近代標土地都受矚目，歷來鹿港鎮代標的競標最多，多在精華地段，主要是發展最早、產權不清楚，加上近來有土地開發、重大建設的預期心理，吸引投資意願，這次鹿港鎮也有12筆之多，1筆在商業區，其餘都在住宅區。

彰化市黃金商業區這次共有6筆，最金黃的中華段共3筆，原登記名義人為西秦老王爺，已經找不到，透過這次標售，重新釐清產權，分別是59、13、30平方公尺，標售底價也在275萬8849元、60萬8056元、139萬9318元等。

68筆標案中，還有讓人跌破眼鏡超低價，竟然只要87元就可以投標了，為位在二水鄉裕民段住宅區的7.61平方公尺，權利範圍也只有111／111000，同區還有底價370元，面積23.92平方公尺，權利範圍只有10／7369。換算只有0.0076公尺和0.0325平分公尺，真是小到無立錐之地啊。

地籍科長何雪霞表示，一般權利範圍越清楚，越有人來投標，但這些畸零的土地透過代標，占用者也可投標，來使所有權完整、清楚。

不少人看了標案也驚奇，「不到百元買張所有權土地權狀也算好玩，可能也是有人投的」。

縣府地政處表示，這次受理投標從即日起至3月24日上午9點開啟信箱為止，10整當眾開標。過去透過代標作業，彰化市成功段髒亂點已轉身成為城市新亮點。

(中時 )