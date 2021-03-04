櫃買中心4日表示，同致股票（3552）自3月5日起預收款券並每20分鐘撮合一次。

同致股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月5日起十個營業日（到3月18日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

(工商 )