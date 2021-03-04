富邦金控11連霸社會新鮮人就業首選！現代保險教育基金會今（4）日公佈2021年「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，並舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，富邦金控11度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並榮獲金控公司特優，富邦產險、富邦人壽也再度蟬聯產險公司組、壽險公司外勤組與內勤組「最嚮往的產、壽險公司」，共同連續11度囊括「四冠王」大獎，顯示富邦金控永續經營與人才培育的努力獲得年輕新鮮人一致肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力人才發展並打造友善、健康之幸福職場，藉由產學合作推動實習生計劃，每年透過儲備幹部（MA）計劃積極延攬優秀人才，收件數年年創下新高。對內，富邦金控持續善用集團、子公司人才發展資源推動培育方案，並依據同仁需求規劃員工照護措施，包括心理與法律諮詢服務、暖爸及長照講座、運動中心團課、幸福食堂等。因應新冠肺炎疫情，富邦金控更提前部署各項防疫措施，包括給薪防疫假、防疫照顧假、婚假及特休假遞延等，期許在嚴峻的疫情下，善盡企業社會責任，做好最佳示範。

富邦金控以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，積極落實企業永續經營理念，持續獲得多項國外指標性大獎肯定，包括連續四年入選「道瓊世界指數成分股」，並在「人才發展」項目當中，拿下評選組別前10％的亮眼成績；連三年入選《財星（Fortune）》全球五百大企業，更是台灣唯一入榜金控公司；《亞洲貨幣（Asiamoney）》雜誌去（2020）年發布「亞洲銀行業女力調查」報告中，富邦金控在女性員工及晉用女性新鮮人之佔比名列亞洲銀行前十名，拿下台灣第一。

富邦人壽繼四連霸保險品質獎「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項冠軍殊榮，更連續11年蟬聯保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司」內勤組、外勤組冠軍，內勤組以勾選率49.5％位居業界第一，外勤組更以61％的勾選率領先群雄，獲得全國財金保險系所畢業生的一致肯定。富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽致力成為台灣保險專業人才的培育搖籃，本次獲獎顯示我們在人才培育上的耕耘，深獲年輕族群信賴與肯定。未來，富邦人壽也將持續運用金控資源優勢與企業完整的教育培訓系統，並提供多元數位輔銷工具，協助有志於壽險事業者，在富邦開創個人事業、提供保戶更優質專業的服務。

富邦產險簽單保費連續39年穩居市場龍頭，2020年市佔率24.1％，今年再度蟬聯財金保險應屆畢業生「最嚮往的產險公司」，並獲保險龍鳳獎產險公司特優，彰顯富邦產險的專業與卓越表現極受社會新鮮人青睞。富邦產險長期與多所大專院校建教合作，將保險專業延伸至校園，並推動多元化實習專案，讓學生融合課堂理論與實際案例，預先養成職場技能，達成畢業即就業的願景。同時，富邦產險亦依據公司策略與同仁的職能發展，規劃完整紮實的訓練課程藍圖，積極培養國際人才，佈局海外市場；同時為鼓勵同仁持續提升工作所需之專業能力，富邦建立專業證照獎勵辦法與語言學習補助，在完善的人才培育系統下，核保理賠、損害防阻等專業證照數皆為業界第一。

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