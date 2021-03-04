美國國務卿布林肯3日發表首次重要外交政策講話，布林肯將中國稱作美國面臨的「21世紀最大地緣政治考驗」，並稱將在新疆、香港問題上捍衛民主人權價值。對此，中國外交部發言人汪文斌4日表示，在全球化時代，以意識形態劃線，搞針對特定國家的小圈子，不得人心且沒有出路。

布林肯將中國稱作美國面臨的「21世紀最大地緣政治考驗」，指出中國帶來的挑戰與其他國家不同，美國要與盟友合作共同應對這種挑戰。

汪文斌在記者會上表示，中國堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際規則，而不是個別國家為維護自身霸權而把控、定義的國際秩序，在全球化時代，以意識形態劃線，拉幫結派，搞針對特定國家的小圈子，不得人心，沒有出路。

他表示，中美兩國歷史、文化、制度不盡相同，在一些問題上難免出現分歧，關鍵是要相互尊重，平等相待，以建設性方式妥善加以管控和處理。對話總比對立強，合作總比對抗強。

汪文斌同時稱，中方在涉疆、涉港、經貿問題上的立場是一貫的、明確的。

他說，中方希望美方客觀理性看待中國和中美關係，順應時代潮流，摒棄陳舊過時的「零和思維」，採取理性務實的對華政策。

(旺報 )