《英雄聯盟》中國賽區(LPL)本周為春季賽的第7周賽事，距離例行賽結束，只剩下4個比賽周，17支隊伍為取得季後賽的晉級資格，在接下來場數有限的比賽中，各隊定會卯足全力求勝，拼晉級。本周LPL賽事同樣精彩可期，以下是3場單場賽事的分析，提供給大家參考：

3/5(五)19:00 蘇寧易購@V5戰隊

戰績5勝5敗的蘇寧易購(SN)對上同樣5勝5敗的V5戰隊(V5)，SN似乎並未受到東家蘇寧集團「可能出售」電競隊的影響，前場比賽(3/2)對上TT戰隊最終以2：0拿下勝利，SN的打野選手SofM總算找回自己的步調，兩局分別送出KDA(擊殺數/死亡數/助攻數)：4/1/7、4/0/2的成績，帶領隊伍拿下勝利並獲得該場比賽的MVP。至於V5，前場比賽(2/28)對上LNG戰隊，最終以0：2吞下敗仗，V5的雙C組合：中路Mole及ADC選手Trigger，兩人狀態依然不佳，無法為隊伍提供穩定的輸出傷害。本次比賽，看好狀態漸佳的SN有機會拿下勝利，推薦可買不讓分－「蘇寧易購」勝。

3/6(六)19:00 EDG戰隊@皇族RNG

戰績9勝1敗的EDG戰隊(EDG)對上8勝1敗的皇族RNG(RNG)，聯盟第1與第2的較量，是名副其實的「四皇」對決。本季EDG在上路「聖槍哥」Flandre，及ADC選手Viper加入之後，完成了勝利方程式，隊伍融入的LCK營運式打法，初期由打野Jiejie協助隊伍的雙C組合發育升等，中期三路穩穩刷兵，後期巴龍團戰由Flandre切入開團並由雙C組合進行收割，EDG將這套戰法落實得徹底且成功，戰果也很漂亮。至於RNG，本季的狀態也熱得發燙，場均KDA 5.3是居全聯盟之冠，雙C組合(Cryin與GALA)的破壞力在聯盟也排名前3。本場比賽雙方實力差距不大，RNG為了破壞EDG的勝利方程式，估計野區會發生激烈的競爭，雙方打野選手的狀況將是勝負的重要關鍵，看好EDG能拿下勝利，推薦可買不讓分－「EDG戰隊」勝。

3/7(日)19:00 滔博電競@iG戰隊

去年夏季冠軍滔博電競(TES)，今年在農曆年前的勝率只有50%(3勝3敗)，農曆年後，隊伍的狀態總算是步上軌道，對上LNG及eStar雖然不算是強勁的隊伍，但也穩穩拿下兩勝，目前戰績5勝3敗。TES本次對上戰績6勝5敗的iG戰隊(iG)，兩隊都是偏好「單打獨鬥」、「秀操作」的隊伍，預期這將是場雙方你來我往、精彩好看的比賽。本場比賽，看好平均每局能拿下16.4個擊殺數居聯盟之冠，及擁有全聯盟最佳雙C組合(knight及JackeyLove)的TES能拿下勝利，推薦可買不讓分－「滔博電競」勝。

(中時新聞網)