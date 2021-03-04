8強準決賽連吞2敗的健行科大，即時敲響警鐘後全隊終於回魂，今天面對同樣3勝的台師大有著不能輸的壓力，雙槍簡廷兆和朱雲豪聯手發威，最終以96比67大贏台師大多達29分，繼政大與義守大學之後，成為第三支拿下四強門票的球隊。

8強準決賽健行66比79不敵世新大學，而台師大則以65比62擊退世新大學，如今三強鼎立同樣是3勝2敗，世新握有+10的優勢，健行則是-13的劣勢，台師大+3，今天率先登場的關鍵戰役就是健行與台師大之戰，健行不但要贏，而且還要贏超過8分，反觀台師大只要不輸超過8分，就能保有一定的優勢。

然而球場上的戰況卻在首節就出現變化，健行科大以三分遠射揭幕，緊接著簡廷兆與朱雲豪砲火齊發，打完半場47比23遙遙領先，簡廷兆12分，朱雲豪15分，兩人飆進5顆三分球，同時也將台師大打了一記好大悶棍。

易籃後，台師大的反撲力道總是弱不禁風，健行科大絲毫沒有鬆懈的意思，進而將優勢擴大至25分。決勝節，台師大將落後分數縮小至19分，健行科大立刻喊了暫停，回到球場上朱雲豪就來一記三分球止血，簡廷兆也以犀利的腳步上籃得手，健行科大始終將領先分數保持在20分以上，謝亞軒在剩下3分01秒於三分線外破網，健行85比61正式宣告比賽勝負，同時也得以昂首跨過四強門檻。

簡廷兆18分、3籃板、5助攻，朱雲豪20分、6籃板、3助攻，古毛唯嘉18分、7助攻，謝亞軒19分、6籃板、5助攻。

落敗後的台師大3勝3敗，只能期待下一場尋求衛冕的世新大學敗給政大，雙方再次回到同一起跑點，明日台師大迎戰輔大，世新對上高師大，兩隊將爭奪最後一張四強門票。

(中時 )