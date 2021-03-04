到好市多買牛肉，當「帶骨牛小排」變成「帶肉牛大骨」，該怎麼處理？一名網友分享他的消費經驗，從好市多買回來的牛小排，個個「骨骼特異」，肉的比例佔了小部分，其他都是骨頭，讓他哭笑不得。

「好市多這批帶骨牛小排的骨頭部分真滴大啊！」原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張照片，雖然買的是牛小排，但牛骨超大塊，比例懸殊，這下子反而不知道怎麼料理。

網友搞笑留言，來自好市多的牛肉，自然跟外國人一樣骨架大啊，有什麼好奇怪，「標示很清楚，帶骨且牛肉很小的排」、「我不是胖，只是骨架大」、「你是不是誤會了，這其實是帶肉牛小骨」、「骨頭這麼大塊，要改煮湯吧」；有網友附和，他也買過一樣的內容物，「不過整盒牛小排不會都這樣啦，還是有正常的」。

專業網友指出，一頭牛有13根肋骨，第3根至第8根品質最好，稱正牛小排，上方就是所謂的「肋眼」。第8根肋骨以後的骨頭較大，肉質、細筋都比較多，等級較差。

專家表示，牛小排（Short Rib）取自牛隻前胸肋骨部位，此部位的肉質結實且油筋及油脂多，適合以燒烤方式料理，帶骨或去骨都行。料理過程中油汁隨著高溫溢出，風味絕佳，建議食用7分熟至全熟，牛肉收縮後與肋骨自然分離，最能表現出牛小排焦脆的筋肉和嚼勁。

(中時新聞網)