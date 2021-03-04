高雄市杉林區山仙路日前發生一起機車竊盜案，26歲陳姓女嫌犯犯案過程身邊都會帶著一隻小狗，佯裝遛狗卻實際在勘查地形，尋找鑰匙未拔走的機車，趁無人之際再偷騎走，警方以狗追人，當場人贓俱獲，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

杉林區涂小姐日前神情慌張至派出所報案，稱其停放於家門前的機車遭竊，警方掌握被害人敘述的時間、地點等線索後，擴大調閱路口監視器，發現該名女嫌犯身邊都會跟著一隻小狗，研判是她帶著飼養的小狗一起作案，於是「以狗追人」鎖定犯嫌特徵。

警方發現，該名陳姓女嫌犯為轄內的竊盜慣犯，陳嫌經常在旗山一帶犯案，行竊時習慣帶著小狗佯裝在遛狗，實際上是在勘察地形，尋找鑰匙未拔走之機車，再趁無人之際將機車騎走。

隔天2日下午2時許，警方在杉林區清水路發現該名女嫌犯騎乘一輛失竊機車載著愛犬的身影，隨即呼叫線上同仁前往支援逮人，當場人贓俱獲，經偵訊後，依竊盜罪嫌將陳嫌移送偵辦。

警方將涂姓被害人遭竊之機車發還，涂小姐見機車順利找回滿心喜悅，還在臉書地方社團發文感謝警方，表示特意在此處感謝杉林分駐所所長及所有同仁們，辦事效率無話說，給他們按個讚。

警方呼籲，民眾平時應有防竊意識，做好防竊措施，於機車加裝大鎖或防盜器，增加竊嫌行竊所需時間及困難度，即可減少遭竊之風險，警方將持續檢肅竊盜案件，維護社會治安，以嚇阻不法分子氣燄。

(中時 )