雲林縣政府為行銷縣內眾多的農特產與工商產品，規畫於虎尾鎮高鐵特區設置1座集中展售雲林特產的「雲林精彩館」，4日雲林縣長張麗善率相關局處人員會勘，未來「雲林精彩館」將提供遊客1處既能休閒遊玩、又能充分了解雲林特色的多功場域。

張麗善表示，縣府團隊針對「雲林精彩館」預定地，設立短、中、長期土地利用規畫，第1階段因應4月17日在雲林登場的全中運，打造占地約3公頃的花海造景，以美麗的花海歡迎所有來雲林縣的所有選手、教練及全國各地好朋友。

第2階段建設處與環保局合作設置「雲林精彩館」及「空品淨化區」，營造親民戶外休憩空間，展現雲林在地特色。第3階段進行跨局處的多方整合，規畫設置環保創新大樓、長照醫療園區以及做為雲林縣總圖書館預定地。

縣建設處長李俊興說，高鐵特區行政專區位於學府路及學府西路交叉口上，總面績14.22公頃，於2005年設立後閒置多年，本案將專區中的4.7公頃土地規畫設置「雲林精彩館」，場館基地約200坪，預算金額3000萬元。

「雲林精彩館」採用輕鋼構建築工法，以特別地景整合建築特色，並設置地景遊戲場、戶外青年市集及輕食販售等設施，適合全家大小休閒遊憩，預計今年下半年7月開始建置，年底前落成啟用。

縣工務處長汪令堯指出，高鐵特區行政專區於過年後開始布設花海，總面績約3.4公頃，布設3區塊分別為向日葵、百花草、黃波斯菊，花海區將配合全中運以花朵標示「110年全中運在雲林」，迎接參賽選手與全國朋友，展期為4月中旬至5月底。

(中時 )