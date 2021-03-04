為少數VIP客戶牽專線下單，又沒作好資安管控，三券商遭重罰。金管會4日宣布，康和證券、永豐金證券及國泰證券，因提供特定人Co-Lo（證交所主機共置）系統服務，又沒有作好資安控管，各處「警告」處份，且各罰144萬元罰鍰。

另外元富證券亦有提供特定人量身訂作的系統服務，且共置主機與證交所連線未能建立防火牆，但違失情節較前三家券商輕微，因此給予「糾正」，罰鍰72萬元。

再者是富邦證券、日盛證券是在共置主機亦有未建立防火牆等缺失，各給予糾正及各罰24萬元；華南永昌證、群益金鼎證、凱基證及元大證亦有防火牆進出紀錄及備份未保存三年的缺失，各予糾正。

即共有十家券商被懲處，但六家券商被罰鍰共552萬元，但康和證、永豐金證及國泰證情節最嚴重，被處「警告」，財務業務將受限制，包括最近三個月內不得申請增加業務種類或營業項目、不得申請增設分支機構、不得申請轉投資相關事業、不得申請辦理現增或募集公司債、不得擔任ETF流動量提供者、不得發行指數投資證券（ETN）等。

證期局副局長郭佳君表示，康和證券是在辦理主機共置服務，有為特定人提供Co-Lo系統服務，且未完整留存投資人委託時間紀錄、對交易主機內含程式與數量無法具體掌控、資訊廠商得自遠端連線至交易主機等缺失。

永豐金證券是辦理主機共置服務有為特定人提供Co-Lo系統服務，且未完整保留投資人委託時間紀錄、資訊廠商得遠端登入進行開發及維護等缺失。

國泰證券辦理主機共置服務有為特定人提供Co-Lo系統服務，且將客戶開發的交易軟體放置在主機共置的系統主機上，及未留存客戶委託紀錄等缺失。

(工商 )