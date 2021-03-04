義興醬園負責人鄭棋維指出，一般鳳梨產品最多保存數周，製成鳳梨相關產品，可延長保存期限，對在地鳳梨行銷絕對有幫助。（呂妍庭攝）

面對大陸拒進口台灣鳳梨，嘉義市挺青年多元發展創業協會成員們不只喊口號，10多個店家在短短2、3天內開發新品，以行動力挺果農。（呂妍庭攝）

面對大陸拒進口台灣鳳梨，嘉義市挺青年多元發展創業協會成員們不只喊口號，10多個店家在短短2、3天內開發新品，以行動力挺果農。（呂妍庭攝）

面對大陸拒進口台灣鳳梨，嘉義市挺青年多元發展創業協會與嘉義縣農會合作，10多個店家在短短2、3天內開發鳳梨相關新品，以行動力挺果農。（呂妍庭攝）

嘉義鳳梨尚未進入產期，嘉義市已有一群年青人以行動支持本土農業，嘉義市挺青年多元發展創業協會4日辦記者會，展出多樣協會成員開發的鳳梨產品，並喊出「台灣好鳳梨，我們自己救！」口號，嘉義市挺青年多元發展創業協會理事長王德輝說，除了用力吃，把鳳梨應用加工、延長保存，才是長久之計，呼籲大家一起共襄盛舉，用創意挺台灣鳳梨。

嘉義市挺青年多元協會成員都是嘉義在地青年創業者，且每個都有滿滿家鄉愛與深厚使命感，王德輝說，面對外銷禁令，除了全台熱血動起來吃爆N個鳳梨外，多元發展協會成員未雨綢繆，也擔心起清明節後產季更多的鳳梨鮮果，所以在他號召下，大家都動起來。

王德輝說，像是拌麵業者創新研發糙米鳳梨酥，義式冰淇淋店推出鳳梨芒果冰淇淋以及鳳梨果茶醬，巧克力店力推鳳梨乾巧克力磚，還有咖啡手沖業者鳳梨甘蔗入魂推出旺蔗你咖啡飲品，涼麵店則應景推出鳳梨美乃滋涼麵，還有鳳梨便當、鳳梨豆醬、鳳梨茶飲等多種相關加工製品，提高鳳梨應用價值。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，嘉義縣市合作是危機中的轉機，尤其有青年人加入，讓鳳梨變出不一樣的產品，相信是消費者一大福音。

(中時 )