婦女節前，台南市政府農業局請來3位女農友拍攝影片行銷，巾幗不讓鬚眉。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府農業局2013年起推動新農人計畫，目前新農人數已達1562人，其中女性新農人比重也逐漸增加，到去年已經有365人，占了4分之1強，扮演台南農業重要力量，8日婦女節將至，南市府農業局也找來3名優質新農現身說法，拍攝短片宣傳，雖男女體力有別，但女性心思細膩、身段柔軟，善用優勢也能打出一片天。

農業局選在婦女節前拍攝「南農女力」影片，介紹女性農民的努力，以及擅長農產加工和包裝行銷的另外一面，希望能讓更多人看見，也鼓勵更多女性投入農業行列。

37歲的許玉靜念書時學得是人力資源，原本在企業擔任講師，受到父親從農影響，毅然決定投入有機蔬菜種植，在善化經營「小善心農場」已經有5年時間，單身的她還是有女孩愛美的一面，為了防曬，平時下田時都將自己包得緊緊的，只露出兩個眼睛，皮膚白皙、笑容甜美，她說務農比起一般工作自由，也具挑戰性，她擅長田間管理和銷售，在開創通路、網路銷售上都有優勢。

在玉井開設「農裕」有機農場的許玉鈴投入農業已經有12年時間，農場種植包括木瓜、芭樂、小黃瓜等農作物，農產品更與大型通路合作販售，可說是有機農業的女強人，許玉鈴表示，男、女體力有別，不過學習熱情沒有分別，她每件事都不假手他人，從頭學起，加上女性天生身段柔軟又精於溝通，不輸一般男性農友。

柳營區蔬菜產銷班第二班位於太康有機農場，班長蘇雪莉、副班長于永慧是多年合作的好夥伴，和柳營太康有機農場的農民推廣有機農業，曾獲全國優良農業產銷班，是團體經營有機農業成功案例，蘇雪莉負責開發農產加工品，還結合設計專長，在台南市東區開設「村家味─女麗小舖」，推廣食農教育，指導農產料理和農業美學，把更多人拉進來。

于永慧婚後跟隨先生返鄉從事有機農業，台北孩子出身的她，現在連開耕耘機都難不倒她，雖然工作辛苦，設備成本也高，但種出的農產品回購率高，加上一路遇到不少貴人，都讓她覺得付出有代價。

台南市青農聯誼會總會長李佩娟指出，越來越多女性從農，打破刻板印象，展現「南農女力」美麗風景，請大家多多支持，也呼籲更多「女力」加入行列。

(中時 )