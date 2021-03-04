大陸上周宣佈以含有蚧殼蟲為由禁止臺灣鳳梨進口，在臺灣引起強烈反應。蔡英文總統、行政院長蘇貞昌以及各黨派立委紛紛投入推銷鳳梨的行列。美媒引述分析人士指出，中國制裁措施的目的是「以商圍政」，給蔡英文政府的新國安團隊來一個「下馬威」。但是與此同時，蔡英文政府也在利用這個議題轉移人們對「藻礁公投」的關注。

《美國之音》報導說，中國禁止臺灣鳳梨進口後，兩岸為此相互指責，大陸國台辦表示批評民進黨當局惡意解讀、借機抹黑。民進黨立委王定宇表示，中國先前也用同樣政治手法打壓過澳大利亞的龍蝦與紅酒，現在用同樣的套數對付臺灣的鳳梨。但是，如果這是政治因素，中共為什麼選在現在出手？

大陸禁臺灣鳳梨進口，在臺灣引起強烈反應。分析人士認為，中國制裁措施的目的是「以商圍政」，給蔡英文政府的新國安團隊來一個「下馬威」。（圖／蔡英文臉書）

臺灣大學政治系副教授陳世民受訪時分析稱，蔡英文政府日前宣佈的新國安團隊人事，包括國安局長陳明通、陸委會主委邱太三、國防部長邱國正、國安會諮詢委員嚴德發等，上周才正式交接，就立刻碰上中國突然宣佈禁布止臺灣鳳梨輸中，而立法院本週一（3月2日）開議，等於新官上任就被迫馬上要在立法院接受鳳梨事件的質詢。

陳世民說：「你可以說是給新國安團隊一個下馬威，藉由這樣一個方式來去呈現中國的態度。中國的態度很明顯，即使你新國安團隊出來，你還是要依照我中國過去的要求，就是你必須要符合、重視、接受九二共識，不管新國安團隊被視為比較溫和，我中國不會因為你的新國安團隊，而去放軟我中國對你臺灣的態度跟立場，或許本身有這樣的意圖。」

國立中山大學政治學研究所教授廖達琪也持相同看法。她表示，今日臺灣鳳梨被禁其實是中國政府跟民進黨政府長期互動以來的結果。民進黨也禁過中國大陸不少東西，像是禁華為、中國無人機、淘寶和愛奇藝等，但選在蔡政府新國安人士剛上任就丟出這顆鳳梨炸彈，顯然是要給傳遞一些訊息，也就是雖然新的國安人事佈局多被解讀為兩岸關係將趨於和緩，但中國似乎並不滿意這些人上臺的起手式。

廖達琪說，民進黨雖然說要緩解兩岸關係，但實際做法與新的人事佈局都看不出誠意，因為大陸要求的通關密語是九二共識，蔡政府對這個沒有放鬆。蔡英文藉著川普禁了很多東西，現在想要緩解，但起手式看不出有緩解的意思。中國政府點滴在心頭，借這個機會給新人事佈局一個下馬威。

陳世民說，中共除了軍機繞台的軍事恫嚇，經濟上也透過禁止鳳梨輸中等方式「以商圍政」，透過經濟手段來達到政治上教訓民進黨政府的目的。但從目前大家國內這麼多人想去買鳳梨這樣的氛圍，反而會讓臺灣對中國更不信任，這將是得不償失。

過去大陸曾多次禁過台灣的農產品，包括虱目魚、石斑魚、芭樂等，但這次的鳳梨事件掀起全台震撼，明顯引起更大的關注。廖達琪認為，這不排除是為了轉移臺灣的政治焦點。

她表示，近日臺灣反對中油天然氣接收站的「珍愛藻礁公投」，在年輕族群裡引起廣大的迴響，這些曾經是蔡英文總統的支持者，卻大力連署反對民進黨政府的政策，已經造成蔡政府的壓力，不排除是借由鳳梨事件炒熱仇中情緒，以轉移社會對藻礁公投的關注。

報導說，中國「以商圍政」的結果，這一次是鳳梨遭殃，下一個會是什麼？現在沒人能猜得準。

(中時新聞網)