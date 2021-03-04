中國暫停進口台灣鳳梨，引發藍綠對嗆，民進黨立委陳亭妃宣稱國民黨執政時期把農業技術外移到中國大陸，國民黨發言人何志勇指出「拜託，國民黨下野很久了」，並嗆蔡政府踹共，「民進黨要牽拖，就別執政。」

何志勇說，早在陳水扁總統時期，台灣農產品以及農業品種技術就已經開始外流至對岸，對岸市場仿冒台灣農產品的問題也層出不窮。馬政府上台後，一方面重啟兩岸協商，並透過簽署ECFA，降低出口關稅，讓台灣農產品在大陸市場更有競爭力，也讓台灣農民能賺錢；另一方面，則設法讓台灣的出口市場多元化，避免過度依賴對岸，當時台灣對大陸出口貿易佔比大致都控制在40％以內。

他說，如今蔡政府已執政五年，不僅兩岸之間已經無法透過對話來解決問題，台灣對大陸出口貿易依賴程度不減反增，2020年甚至達到近44％，創下歷史新高。至於陳亭妃委員批評，馬政府執政期間，對岸成立25個「台灣農民創業園」來吸引台灣的農業技術及品種，但為何民進黨重新執政後，也是不減反增到28個呢？

何志勇強調，民進黨是執政黨，執政黨如今的要務應該是要設法協助台灣種植鳳梨的農民度過眼前的難關，而非千方百計來卸責到馬政府身上。「拜託，國民黨下野很久了」。如果蔡政府無力解決問題，那就是與當初人民的付託相背，準備等著被民意反撲了。

(中時 )