新竹一名人夫阿彬（化名），某日幫老婆洗車，意外在行車紀錄器發現妻子外遇，與小王車震時嬌喊「內褲濕了」、「不准弄到我裡面」，氣得當面質問妻子，沒想到妻子不想挽回婚姻，直接嗆喊離婚。阿彬離婚2年後提出賠償告訴，卻因已超過2年追訴期，被法官判決敗訴。

判決書指出，阿彬與妻子結婚8年育有2子，妻子生完第2胎就外出工作，從事新娘秘書，阿彬還買了輛轎車讓她通勤，沒想到妻子工作半年後，車子卻成為偷情工具。2018年10月初，阿彬好心幫妻子洗車，好奇心打開行車紀錄器，卻掀出妻子外遇的事實。

阿彬從行車紀錄器聽到妻子車震小王的喘息聲，還嬌喊「不要再弄它，整個褲子都濕了！内褲都濕了！你自己摸」、「下次請你給我帶套，不准弄到我的裡面，也不能弄到我的嘴巴裡面！」阿彬發現自己被戴綠帽，氣到跑去跟妻子當面對質，沒想到妻子一點也不想挽回婚姻，直接嗆離婚「既然都被發現了，我可以什麼都不要，只要能離婚就好」。

阿彬與妻子離婚後各自生活，但實在嚥不下被戴綠帽的這口氣，只要想到被老婆背叛心裡就很痛，便於是2020年決定提告求償。但法院審理後，認為阿彬已經超出2年的求償時效，即使前妻出軌事證明確，仍判決阿敗訴，可上訴。

(中時新聞網)