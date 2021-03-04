網購女力連年攀升，富邦媒旗下通路momo購物「38女王節」暖身慶開紅盤，開跑至今業績年增約四成，表現亮眼。

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momo同步公布「新時代女性消費報告」，根據站上30至40歲女性會員，其2020年消費對比2015年，透析近年「她經濟」消費樣態，發現女力成為家電市場銷售新生力軍，「大型家電」榮登女性「花最多錢」品類。

涮嘴「休閒零食」誘惑大，獲女性「買最多量」品類冠軍。而愛美是女生的天性，「臉部保養」為「最多人買」品類。女性消費實力持續壯大，2020年平均客單價更已達約2萬元，成為網購不容忽視的消費勢力。

「她經濟」影響範圍不斷擴張。momo購物網根據2020消費觀察，新時代女性不僅主宰美妝保養、精品鞋包等「美麗領域」，更手握住宅規劃大權，為購買冷暖氣、洗衣機、冰箱等「大型家電」決策者，此類花費金額排行由2015年的第五名，躍升至2020年冠軍，坐穩momo女性會員最下重本類別。

女力除成為家電市場銷售新生力軍，也在以往以男性為主的「電玩遊戲」主場扎根，相較五年前，女性會員在電玩遊戲商品的花費成長高達50倍，遊戲世界不在專屬於男性。

現代人生活步調繁忙，吃點涮嘴零食實為重要的小確幸。momo根據銷售數量分析，「休閒零食」榮登2020年女性會員最喜歡買的商品，其中又以餅乾最受歡迎，銷量占比超過整體休閒零食的一半，約高達六成，糖果次之，超人氣商品如年度銷量破百萬包的自然之顏紫菜蘇打餅乾，以及低熱量「纖」女最愛的美身豆渣餅乾等。此外，為滿足口腹之慾同時維持好身材，既有飽足感熱量又相較低的「果凍布丁」也深受現代女性喜愛，2020年銷售數量大幅成長，相較2015年年增高達25倍。

社經水平提高，更多女性願意投資「顏值」。momo2020年站上曾購買過「臉部保養」的女性會員數，相較五年前成長突破六成，除說明美麗商機在她經濟中佔有不可或缺的席位，其中更潛藏網購美妝保養市場熬出頭的趨勢。momo進一步分享，有效加強補養水嫩肌、幫助後續保養吸收的「精華液」是購買人數最多的分類，每100個人中即有近50人曾購買，而化妝水則是購買人數成長最為顯著的類別，2020年相較2015年翻倍成長。

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同時於3月8日婦女節當日強打限定三大好康，包含累積消費滿2,388元登記即享「下單抽TAKASIMA按摩椅」抽獎資格，以及「滿額瓜分百萬獎金」最高有機會一人獨享3.8萬紅利金，超商夥伴也來助陣「5,000杯7-11精品美式大方送」，凡累積消費滿2,000即可登記領。場場掀起會員熱絡參與的「紅包整點搶」同樣不缺席，3/8至3/12每日12時段搶momo幣。

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