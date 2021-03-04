福原愛近日遭日媒披露把老公江宏傑與2個小孩丟在台灣，與一位外型神似MLB好手大谷翔平的高帥男，今年2月於橫濱中華街約會，後來更一同前往飯店過夜，甚至還一同回到福原愛住處，這位男友人更因此被台灣網友戲稱為「橫濱大谷翔平」。不過福原愛稍早二度發表親筆信聲明，依舊強調與男友人「沒有同住一間房間」，還親自解釋了為何會與對方在飯店過夜的原因。

福原愛疑似婚內出軌風波，引發中日台三地粉絲關注。而她稍早也再度以日文發表聲明，一開頭就向老公江宏傑與大眾致上深深歉意，「因為我自己本身輕率的行為讓各位擔心並造成困擾、對於此事深感抱歉。在全世界處於困境的此刻、對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳、在此致上最深的歉意。讓台灣的丈夫、小孩及家人感到不安及擔心而深刻反省。」

福原愛爆不倫發聲明致歉 江宏傑姊被指「妖怪大姑」IG早有端倪？

同時福原愛也解釋了為何會與男友人在外地過夜的原因，「2021年1月、希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。」更強調自己沒有與對方同住一間房。

不過福原愛與異性友人過夜的理由，就慘遭PTT網友一面倒轟太扯了，「外出散心新解釋，一起住旅館隔天回女方家」、「住旅館的理由太扯了，還加碼在家過夜，更扯」、「好綠好綠」、「帽子都戴好了說不離婚是不是吃人夠夠」、「不跟女生朋友討論跟男生，一起吃冰不解釋」，還有不少網友質疑32歲的福原愛會沒有社會經驗？

(中時新聞網)