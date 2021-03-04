隨著淡江大橋、淡北道路的興建，針對連接新北市、台北市間的「三芝北投公路」計畫，交通部公路總局也啟動可行性評估，目前路線規畫從新北市三芝銜接至台北市北投區大度路，對此，北市府交通局綜規科長楊靜婷4日指出，公總日前召開可行性評估會議，提議將大度路設為路線終點，市府認為該路線規畫對北市的交通衝擊太大，並已嚴正向中央反應。

北海岸居民交通仰賴台2線，但隨著淡水人口、車流與日俱增，民眾常陷於車陣動彈不得，對此，地方人士提議重啟「三芝北投公路」，但楊靜婷認為，北投大度路已規畫蓋建淡北道路，綜觀公總提議，可替地方多一條道路疏運，但銜接點大度路，仍會受到不小的衝擊，湧入大量車流，除了可能對民眾的日常交通受阻，針對關渡、紅樹林一帶，更可能衍生交通影響。

對此，她強調，目前芝投公路全線的工程規畫，皆仍在停擺中，公路總局僅召開初步的可行性評估會議，但北市府非常重視地方民眾的交通權益，因此已不斷向公總重申路線衝擊帶給地方的嚴重後果，請民眾放心。

(中時 )