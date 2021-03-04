原PO貼出好友身穿細肩帶洋裝教課的照片。(圖擷取自Dcard)

老師在大眾的印象中，總是給人端莊的形象，因此在服儀、言行舉止上都會特別注意。不過一名網友分享，自己的女性好友在補習班當代課老師，上課時穿著緊身貼臀洋裝，原PO詢問友人，對於這樣的穿著打扮上課有什麼感想，對方回應「騷」並表示覺得驕傲，而貼文發出後讓不少網友暴動，「我的老師是你的話，我應該直接台大保送了」。

原PO日前在Dcard上發文分享，身邊有位在補習班當老師的友人，日前他傳了張上課照詢問她，「妳對於妳穿這樣上課有什麼感想」，沒想到有人霸氣回覆「騷」更表示覺得驕傲，原來該名老師穿了一身的緊身細肩帶洋裝，露出一雙美腿，只見照片中她在黑板前認真講課的背影，一頭秀麗長髮，搭配著緊身洋裝，讓人很難不盯著看。

而貼文發出後，不少網友幽默回應，認為老師成功吸走學生目光，「為什麼我以前沒有這種老師」、「這樣學生還能認真上課嗎」、「背影很美」、「老師我想和你好好學習！」、「想問老師，成績進步有什麼特別獎勵？」、「老師可以彎個腰幫我撿東西嗎」、「哪個補習班的課？我也要報名」。

沒想到貼文也意外釣出本人，「原來line我就是在埋梗！」直說原PO突然line她原來是有目的，此外，她也分享自己曾因為穿太短而被家長投訴，更自嘲，「我是常被客訴穿太短的補教老師」，她也解釋，會穿這樣去教課，是因為上課要一直走動真的太熱，「上課走來走去，還要寫板書再旋轉回來講解，是真的熱到不行」。

(中時新聞網)