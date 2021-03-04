國民黨台北市議員 徐巧芯。(圖/本報資料照)

國民黨台北市議員徐巧芯稍早在臉書上發文稱，她在臉書上看到「國軍鳳梨餐」，與朋友在私人臉書討論，卻被民進黨立委王定宇截圖截一半出來公審，她認為這根本斷章取義。同為藍營的台北市議員游淑慧也發文聲援徐巧芯，直指王定宇很無聊，跑去偷窺別人，「讓人很不舒服」。

徐巧芯今（4日）發文稱，自己在臉書上沒開「地球」，與朋友在討論「國軍鳳梨餐」照片的真偽，還表示，自己在對話中也對照片的可信度存疑，但卻被王定宇截圖公審，不禁痛批「截圖截一半根本斷章取義」，現在跟朋友在網路討論真假都算散播謠言嗎？而在事後她也表示，自己有去私訊王定宇，但卻被不讀不回。

隨後，游淑慧也發文力挺徐巧芯表示，一個每年耗費國家千萬供養的大立委，竟然無聊到去偷窺一個小議員的私人臉書，甚至不問自取，還截圖截一半斷章取義做文章，痛批「讓人不舒服」。

游淑慧還表示，執政黨和這些立委應該為鳳梨外銷受挫好好解決和處理問題，只會「吃和罵」不能解決任何問題，更譏諷「小孩都懂」。

而王定宇針對此事回應徐巧芯說，身為國民黨民意代表，不幫忙沒關係，連查證謠言的基本功都做不到，還散布謠言，對得起良心嗎？更直指，私人臉書截圖為何會流出來，應該得去問她朋友。

游淑慧力挺徐巧芯 痛斥王定宇：讓人不舒服。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

游淑慧力挺徐巧芯 痛斥王定宇：讓人不舒服。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

(中時新聞網)