彰化縣議會議長謝典霖（後中）認為，蔬果產銷失衡、到底收購價長期低迷，政府應該有更全面性的政策，才能真正照顧到農民。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

中國大陸本月1日起禁止台灣鳳梨銷往大陸，憂心4月起鳳梨價格慘跌、引發「鳳梨之亂」，府院黨更總動員鼓勵吃鳳梨表達行動支持；彰化縣議長謝典林則在臉書貼文呼籲，不只是鳳梨，在面對蔬果產銷失衡、稻米收購價長期偏低，應提出更全面的政策，來解決問題，否則人民光吃鳳梨是不會飽的。

彰化縣基層農會4日同步舉行會員代表大會，選舉理監事和上級農會代表，彰化縣議會議長謝典林一早就前往北斗、北斗、溪州、埤頭和田尾等4鄉鎮農會關心開會情況，同時也與農會會員聊會務情形。

今年大宗蔬菜盛產，農曆年後價格不斷下探，高麗菜、包心菜和花椰菜價格面臨崩盤，考量採收交易後入不敷出，不少菜農選擇耕鋤或開放民眾自採；對此謝典林就在臉書貼文呼籲政府應正視農業產銷失衡的問題。

謝典林表示，半個月來「鳳梨」成了各大社群、媒體的關鍵字，他請議會同仁調閱彰化縣內鳳梨種植的區域、產量，了解彰化農民是否遭受衝擊，也針對已掌握的產銷資訊，不斷聯繫後製加工與通路業者，隨時待命幫忙收購過剩農產品。

針對4月起即將盛產「大出」的鳳梨，已經有名嘴呼籲國人每人每天吃2、3顆就解決了，引發熱議、韃伐。

謝典林表示，農業是第一級產業，是國家根本，面臨的大大小小問題都是學問。呼籲政府在關心鳳梨恐將滯銷的同時時，也不要忘了現在還有很多基本的蔬果、稻米產銷失衡問題，亟待解決。

他在臉書粉絲專頁貼文內容指出，包括高麗菜、包心白菜、花椰菜等，市場上4成以上滯銷，農民採收成本遠高於售出成本，大家寧願放在田裡給民眾自取或是就這樣讓他爛掉，種植成本慘賠。另外針對公告的稻米收購價格長期偏低，他也建議應該調漲，才能照顧還願意種植稻作的農友們。

謝典林指出，政府的政策應該更具全面性、包容性，不能有頭痛醫頭、腳痛醫腳的心態，不只是鳳梨，人民光吃鳳梨是不會飽的！

(中時 )