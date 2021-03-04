每年由現代保險事務教育基金會針對「全國財金保險系所畢業生就業意願」之調查，素有保險業求職風向球之稱，於4日公布調查結果並舉辦「保險龍鳳獎頒獎典禮」。自2014年起，即與大專院校合作提供學生實習機會的元大人壽，不但施行一對一導師制度，更推動「實習生保險素養養成計畫」，讓保險向下扎根，期待透過產學合作培育出更多優秀之保險人才，因而獲選為「最嚮往的壽險公司」內勤組優等獎；母公司元大金控深耕新世代，亦獲選為財金保險系所應屆畢業生「最嚮往金控公司」，已連續八年獲得保險龍鳳獎優等肯定。

元大人壽針對員工培育持續推動多元化訓練與發展計畫，從保險菁英講師培訓專案、乃至推出天下創新學院數位學習資源，進而在2020年運用識別潛力工具，設計系統性領導力培育發展之教授及管理系統課程，創造員工的職場價值與個人競爭力，更享有集團豐富的培育資源，每季參與集團辦理之名人專家市場趨勢與投資策略等講座，發揮集團資源共享之綜效。

除了精進專業，元大人壽也關心員工身心健康，推動健康職場，促成團隊共好，以達到工作與生活之平衡。元大人壽對員工的用心，不但於2018年獲得衛福部國健署頒發的「健康職場認證-健康啟動獎章」，2019年再獲教育部體育署「運動企業認證」標章，2021年更再次獲得衛福部國健署頒發的「健康職場認證-健康促進獎章」，再再都體現元大人壽關懷員工的作為。

在競爭激烈的金融服務產業，為吸引優秀人才，激勵人才發展，元大人壽參照市場水準及營運績效，致力於提供良好的薪資水準與完善的福利制度，以留任優質人才為持續努力的目標，自許成為一家與員工共同成長的企業。

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