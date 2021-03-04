金門縣府與業者合作推出「百位空姐空少遊金門」，大力行銷金門觀光。（李金生攝）

「百位空姐空少遊金門」讓金門成為國旅春遊的新亮點。（李金生攝）

來!拍一張遊金門的美好回憶。（李金生攝）

華信空姐遊金門，在陽翟大街開心玩遊戲。（李金生攝）

3天2夜行程中也有DIY體驗。（李金生攝）

戰地風情是「百位空姐空少遊金門」的尋訪重點之一。（李金生攝）

高顏值空姐、空少化身網美遊客，用她們不一樣的視角玩轉金門，在穿梭來去中放送歡笑，讓春遊金門成為國旅的新亮點。（李金生攝）

金門觀光又有新花樣，縣府與華信航空、民宿旅遊發展協會及二毛租車合作推出「百位空姐空少遊金門」，首發團走進知名景點和大街小巷，高顏值空姐、空少化身網美遊客，用她們不一樣的視角玩轉金門，在穿梭來去中放送歡笑，讓春遊金門成為國旅的新亮點。

縣府觀光處長丁健剛說明，華信空姐空少自3月起，每周安排金門3天2夜自由行，包括賞秘境、拍美照、吃美食和入住特色民宿，並在他們高人氣IG或FB分享金門好玩、好拍、必吃、必住的遊金攻略，同時也會標註關鍵字，大力行銷金門觀光。

華信航空表示，台金線是華信航空的黃金航線，此次特別安排空服員利用自己的休假，結伴同行深度旅遊金門，希望吸引更多年輕遊客一起體驗金門另類新玩法。另配合旺季即將來到，華信航空也自4月起調整航班，台北-金門每天9班、台中-金門每天6班，每周往返台金兩地將高達105班次。

縣府觀光處長丁健剛說明，華信空姐空少自3月起，每周安排金門3天2夜自由行。（李金生攝）

金門縣民宿旅遊發展協會理事長鄭秀娜也表示，在3天2夜行程中，空姐和空少將走訪文青景點-陽翟老街、異國風景點-陳景蘭洋樓、沙美摩洛哥、建功嶼和網美景點-太湖漂浮斑馬線、新湖漁港，以及洋溢戰地風情的柳營高空體驗、獅山炮操，還有走尋閩南聚落與僑鄉文化代表作的水頭聚落、山后民俗文化村和全台10大觀光小城之一的後浦小鎮。

另有夜遊慈湖、16藝文特區行程和彩繪風獅爺DIY體驗，後續各團也規畫提供夜間星空導覽、紅龜粿DIY，讓空姐空少在自己的粉絲專頁，告訴大家如何玩轉金門。

(中時 )