因應多元支付發展，交通部公路總局自1月5日，挑選5條路線率先導入QR code行動支付，即享優惠，其中包含台北至基隆國道客運2088、1800，但立委蔡適應表示，近期不斷接到民眾反應，部份車輛尚未安裝掃描機台，質疑試辦有瑕疵。

交通部公路總局推動公車先導QR code行動支付，初期在北中南各挑一個地方，共5條路線試營運，包括，台北基隆國道客運2088、1800、墾丁快線公路客運9189，以及谷關梨山等觀光市區路線公車865、866，只要一隻手機綁定悠遊付、LINE Pay Money、iCash Pay即可搭乘公車、客運。

蔡適應表示，試辦迄今即將滿2個月，但有民眾反映1800路線部份車輛尚未安裝機台，導致政府試辦美意打折，進一步了解後，公路總局解釋，因為部份路線配合鄰近路線尖峰時間調配車輛，才導致民眾撲空，將會儘速要求相關業者於3月底之前增加新機安裝的車數，確保民眾能夠享受行動服務的便利性。

對此，國光客運基隆站說，對於民眾無法享用試辦優惠，感到抱歉，一直致力在解決，但上游機台廠商沒有辦法配合，目前還在試辦中、車機異常或故障偏高，一定會盡速要求廠商維修，並如訂購數量交貨。

(中時 )