鳳梨銷陸受阻，促成全台總動員一同力挺鳳梨農！具有高消費力的南部科學園區4日宣布，已接洽園區內多家廠商，認購接近2500箱共1萬8000公斤的鳳梨，力挺鳳梨農。而網路生鮮購物平台「i3fresh愛上新鮮」也向南市府採購2500公斤的台南鳳梨，並與全家超商合作，消費者未來可於電商下訂，已切好的新鮮鳳梨。

南科昨日在南科Park17舉辦「相揪呷旺萊，南科旺旺來」行銷記者會，鎖定園區內多家廠商，並宣布認購台灣鳳梨2500箱、近1萬8000公斤，同時還稱將擴及中科、竹科，讓更多園區員工享用在地優質農產品。南科管理局長蘇振綱說，三大科學園區去年營業額突破3兆元，南科占8477億元，預估今年可達9600億元，證明南科具有高消費力，同時也力挺在地農民。

此外，網路生鮮購物平台「i3fresh愛上新鮮」昨日也舉行記者會，向南市府採購2500公斤的鳳梨，同時祭出優惠，即日起至3月31日，只要於「i3fresh愛上新鮮」購物平台購買冷凍商品，同時指定於全家超商取貨，即贈送台南金鑽鳳梨鮮果1盒，限量1萬份，送完為止。南市府農業局說明，目前已與加工廠業者合作，將新鮮鳳梨切塊後急速冷凍，上架電商平台，消費者未來下訂鳳梨，將不受產期限制。

大陸自3月起暫停進口台灣鳳梨，重創盛產鳳梨的南部縣市，蔡英文總統與4位民進黨籍縣市首長紛紛高呼「買鳳梨，挺農民！」而面對全台一窩蜂認購鳳梨，不少農民擔心只是短暫熱潮，滯銷問題猶存？台南市長黃偉哲認為，並非只靠一時的情緒，唯有優良品質，才能獲得消費者的長久青睞，「不怕貨比貨，只怕不識貨！」

黃偉哲強調，未來將建立產銷秩序，同時分散市場，請農民不必過度擔心。黃偉哲還說，一時之間湧入這麼多訂單，將指示農業局安排訂單調配，不會過度集中。黃偉哲稱，不管是鳳梨還是芒果，台南都以品質取勝，且台南的水果未來要打的是「世界盃」而非「國內盃」，因此對未來產銷有十足信心。

(中時 )