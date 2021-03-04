雲林縣麥寮鄉因台塑六輕進駐，鄉庫豐沛社會福利佳，今年2月人口數已增至4萬7800餘人，即將突破5萬人，導致鄉立幼兒園不敷使用，加上今年傳出1家私立幼兒園將關閉，公所因此加速興建第2幼兒園，希望於明年8月前營運，解決幼兒就學問題。

麥寮鄉因台塑六輕提供大量就業機會，加上六輕電力回饋金每人每年7200元、學校營養午餐與交通車免費、新生兒補助3萬元等，在雲林縣人口不斷減少情況下，人口逆勢成長，近10年每年新生兒人數達4、500名，但也因此出現鄉立幼兒園1位難求的問題。

麥寮鄉長蔡長昆表示，鄉立幼兒園目前共14班361人，約佔全鄉總托幼人數三分之一，其他則由麥寮國小附設幼兒園、橋頭國小非營利幼兒園、私立幼兒園吸收，面對年年增加的新生兒，鄉公所已籌編5000餘萬元，計畫在崙後村設立第2幼兒園，因應目前的燃眉之急。

蔡長昆說，第2幼兒園的經費由中央補助、公所配合，已完成硬體與土地規畫，預估可增加6個班級數，目前進行招標中，近期建材價格飆漲，若無法順利發包，將再調整經費，希望能於明年8月正式啟用。

地方民眾說，去年鄉內1家私立幼兒園因設施改建不符成本而關閉，今年又傳出另1家幼兒園也將關閉，讓父母們擔心就讀鄉立幼兒園的競爭會更加激烈，因此3月招生一開始，大家都搶著報名。

家長分析，鄉立幼兒園相較於私立幼兒園與非營利幼兒園，收費較低，但鄉幼有寒暑假，父母需自己找人托幼；私幼與非營利幼兒園無寒暑假，不用擔心有空窗期，各有優缺點，不過大家還是希望第2鄉幼能盡快啟用，讓孩子入學選擇更多元。

(中時 )