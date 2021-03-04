3C名店燦坤在台中市打造全台頂尖的3C精品通路Surpass超越店，規劃頂級VIP休息室、首創3C管家服務，及提供預約優先服務制，聯名卡合作夥伴台新銀行力挺，推出消費滿額多項回饋，3月14日前刷聯名卡店內消費單筆滿30萬元，可獲市價9.6萬元的寒舍美饌卡。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，今年新春燦坤以自我超越為目標，持續打造Awesome店、新十代Life Style等新型態店型，首創3A4心的超級服務（Anytime、Anyone、Awesome），隨時滿足民眾生活中的各種需求。四心訴求的用心的經營、安心的購物環境、貼心的服務、放心把需求交給燦坤。該行2014年與燦坤合作發行聯名卡，至今已發卡逾40萬張。

黃天麟指出，今年仍攜手燦坤提供消費者體驗頂級尊榮的購物感受，創造通路零售新格局，推出銀行日活動，即3月31日前每周二刷燦坤聯名卡單筆滿2萬元可獲回饋1,300元，最高6.5％回饋率。且透過官網、Richart Life app等多元管道申辦燦坤聯名卡，核卡30天內任刷5筆，就可獲得代繳燦坤會員費一次、市價約500元的回饋。

且達首刷禮門檻，可在燦坤／燦坤線上購物單筆刷滿300元，再獲迎新禮四選一回饋，每月於燦坤店內消費達檻可參加滿額活動，及市區停車每天最多兩小時免費、機場外圍停車每次最高十天免費回饋，即一張燦坤卡在手，店內外多回饋。

(工商 )