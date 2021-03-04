公職人員檢舉逃漏稅 無法領獎金 18:492021/03/04 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部南區國稅局表示，一般民眾檢舉逃漏稅可領取獎金，但如果舉發人為公務員則不適用獎金核發規定。 依照所得稅法第103條規定，民眾檢舉納稅義務人或扣繳義務人有匿報、短報或以詐欺及其他不正當行為之逃稅情事，經查明屬實者，稽徵機關應將罰鍰20％給予舉發人以做勉勵。 然而，為避免公務員利用職權、防止流弊並保障國家稅收，所得稅法第103條第4項明定當公務員為舉發人時，不能適用檢舉獎金規定。 田徑好手許樂備戰110全國運 運動局長讚台中之光 花蓮卜蜂訴願成功 養雞場恐捲土重來 (工商 ) #舉發人 #公務員 #逃漏稅 #民眾檢舉 #所得稅法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美準副國務卿：南海與人權議題必須對抗中國大陸 11:352021/03/04 國際 財金系所應屆畢業生最嚮往公司 國泰勝出 18:152021/03/04 財經 外資忽回頭 台股收復萬六 04:102021/03/04 財經要聞 農委會林務局官員酒駕撞傷人 判決降級懲戒 19:392021/03/04 社會 考試院通過 明年起公務員繳退撫基金費用不課稅 13:472021/03/04 政治 台灣不動產證券化REIT商機：不動產投資信託事業之公司治理要求 19:312021/03/04 財經 人口逆勢成長將破5萬 麥寮鄉增設第2幼兒園 18:442021/03/04 寶島 女星告韓粉沒告成 自嘲法院認證「低能腦殘」 15:152021/03/04 娛樂 美限縮紓困發放門檻 受惠家庭銳減900萬戶 11:082021/03/04 國際 把關透明 長照機構才好依循 04:102021/03/04 地方新聞 台男赴菲博弈公司上班遭轉賣拘禁 傳訊代表處求援成功救出 16:012021/03/04 社會 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 台積電竟暗藏未爆彈 內行人驚揭最致命原因 - 財經 9億頭獎花落誰家？威力彩中獎號碼出爐 - 財經 大媽拿老公錢All in台積電卡650元 股民曝一招：別怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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