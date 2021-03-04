財政部南區國稅局表示，一般民眾檢舉逃漏稅可領取獎金，但如果舉發人為公務員則不適用獎金核發規定。

依照所得稅法第103條規定，民眾檢舉納稅義務人或扣繳義務人有匿報、短報或以詐欺及其他不正當行為之逃稅情事，經查明屬實者，稽徵機關應將罰鍰20％給予舉發人以做勉勵。

然而，為避免公務員利用職權、防止流弊並保障國家稅收，所得稅法第103條第4項明定當公務員為舉發人時，不能適用檢舉獎金規定。

(工商 )