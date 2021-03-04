邁入新的一年，新冠肺炎疫情似乎沒有趨緩，變種病毒攪局，讓國際旅遊市場依舊悲觀。根據統計2020年來台旅客人數不到140萬人次，比2019年減少了1050萬人次，雪崩式驟降9成，創近40年來最低記錄。

反觀國旅大爆發，由於民眾無法出國，加上國內防疫得當、政府祭出刺激旅遊方案，讓2020年旅遊人次上看2.1億，創下10年來新高；但當觀光產業瞬間湧入龐大內需，進入「防疫持久戰」，後疫時代觀光業下一步怎麼走？本土飯店品牌董事長鄭越才對此提出觀點。

超前部署拼觀光，先前交通部長林佳龍才表示，擬將觀光局改制為觀光署，眼見國旅淡季3至5月到來，並表示第2季不再補助，希望以觀光轉型創新為主，可見政府發展觀光的野心。

鄭越才表示，為什麼現在大家都要以「偽出國」作為號召，應反思為什麼大家寧願出國？國旅應該提升品質，而不是炒短線、以低價作號召，卻提供劣質的內容；眼見邊境持續封鎖，業者若短視近利，不趁機脫胎換骨，當日後國門一開，旅客必會翻倍性流失。

台灣的自然風光不輸國外，如何將旅客留在台灣？鄭越才說，首要任務就是觀光轉型，以內容取勝的「主題旅遊」成趨勢；像近期雄獅推出的「鳴日號-鐵道之旅」開賣即秒殺，為發展「鐵道旅遊年」打響第一槍，是轉型成功非常好的例子。

為打造國際級鐵道遊程，明日號顛覆外界醜車廂印象，融入美學設計，榮獲2020年日本設計大獎，也是台灣首款獲得國際設計大獎的列車；內容主打「五星服務」、「五感體驗」，結合在地、鐵道、美食、文化4大元素，帶給遊客全新型態的鐵道之旅，鄭越才呼籲其他業者，走高端、重內容，脫胎換骨才有市場競爭力。

台東池上鄉群山環繞、田陌之間一片綠油油，實在美不勝收。（日暉國際渡假村提供）

以「台東」為例，自然美+慢活是優勢，讓台東近期拿下熱門國旅城市第1名。後疫時代讓人們旅遊型態出現改變，旅客渴望遠離塵囂、親近大自然，除了盛大的熱氣球嘉年華，台東有許多私房深山步道與野溪，加上2019年推出「開放山林」政策簡化申請入山的申請、2020年觀光局推動「山脈旅遊年」，受疫情影響，更多民眾對山脈旅遊燃起興趣；而在地觀光業者應掌握趨勢，結合在地文化、生態，發展多元深度的遊程，讓旅客會再回流。

鄭越才表示：「當國門還未開，你還在主打偽出國、假海島渡假，那就完了。我們應該做的不是留住旅客的人，而是留住旅客的心。」唯有真正傾聽、發現台灣的優勢，才能喚起旅人對這塊土地的愛；國旅不應只是走馬看花，他鼓勵飯店業者主推3天2夜以上的假期，旅行社更可包裝6天5夜以上的套裝遊程，朝向「1晚1鄉鎮」的概念，讓旅人體驗當地生活、感受在地特色，而非1日生活圈快閃玩透透。

池上以伯朗大道、池上米聞名，但當外地旅客進來，應該讓遊客在漫遊中體驗在地農村的生活，感受純粹質樸、回歸初心的感動。鄭越才表示，日暉國際渡假村主打「感動，就是秘境」，而非告訴消費者，飯店有多棒多豪華，先喚起旅人對這塊土地的情感，他自然會再回來。

談到深度國旅，鄭越才認為靠飯店自覺是不夠的，要帶給旅人獨特的深度漫遊體驗，從政府整合乃至當地農夫、村民、店家等，須培養旅遊的文化素養，朝向「地方創生」，才能讓國旅觀光重生、永續發展。

台東知名景點「伯朗大道」。（日暉國際渡假村提供）

池上「大坡池」，沿著步道走，可欣賞湛藍天空與澄淨的池面。（日暉國際渡假村提供）

台東日暉國際渡假村景色宜人。（日暉國際渡假村提供）

(中時 )