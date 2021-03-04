《一個屋簷下》殺青宴，演員齊聚。（台視提供）

楊子儀、勇兔劇中感情糾葛。（台視提供）

大牙拍戲期間結婚。（台視提供）

台視年度新戲《一個屋簷下》歷經一年拍攝終於殺青，3日晚間舉行殺青宴，主要演員幾乎全員到齊，由於拍攝時間長，主要演員相繼經歷人生大事，女主角米可白去年8月認了離婚1年，周宜霈（大牙）與羽球教練結婚，盧彥澤升格當爸爸，就連後期才參與演出的林筳諭（勇兔），也在加入劇組前後與張書偉陷入熱戀，演員私下生活宛如八點檔般精彩！

開拍後不久就宣布結婚的大牙，今年首度陪老公回高雄過年，是否被「催生」？她笑說：「公婆和爸媽、親戚都沒問，倒是同劇已經當爸爸的蔣偉文、潘逸安、盧彥澤，比爸媽還關心我。」曾抱持不婚不生的她表示，現在對生小孩是「順其自然」，看到婆婆愛屋及烏對她的狗狗也疼愛有加，曾讓她萌生「想讓婆婆有孫子抱」的想法，但她也擔心自己可能已經「孵不出蛋來」，因為她從22歲開始就因為倔經太瘋狂而長期吃避孕藥調經，直到過了32歲才沒吃，擔心自己卵巢可能已經早衰、默默覺得可能無法自然受孕，但如果有了就生，沒有的話，兩個人的生活也滿好的，被問是否打算做試管？她笑回「不要，我沒有錢，走自然路線就好」。

米可白去年8月鬆口與老公謝銘杰已離婚一年，帶著愛犬「黑寶」獨居，她說與前夫還是像家人一樣相處，小年夜也是先跟前夫及前公婆一起吃完飯才回鹿港老家過年，最近她救援一隻受傷爆眼的流浪狗「黑黑」，因為要驅蟲，就先把原本的「黑寶」送回前夫、也是她口中的「把拔」家。被問是否可能復合？她說「現在沒這個想法」，「孝安都說我現在眼裡只有狗跟錢！因為救流浪狗、流浪貓要花不少錢啦！前陣子救的黑黑，光是開刀住院、住宿，就至少花了4萬5000元了！」

勇兔去年8月宣傳《我的婆婆怎麼那麼可愛》、合作《炮仔聲》時，與同門5年的張書偉陷入熱戀，今年1月被周刊拍到後大方認愛，交往已半年多，她羞認相差10歲的兩人是以結婚為前提交往，相處磨合至今都很順利、不會爭吵，書偉還溫馨接送她出席殺青酒，什麼時候結婚就順其自然，她也不排斥先有後婚，但今年因為還有其他戲劇邀約且有瘦身代言，應該不太可能懷孕，一旁的經紀人笑說：「容我提醒一下，代言到9月喔！」亦即9月之前基於尊重合約精神，會緊盯兩人不能發生懷孕這件事。她說前兩天才做健康檢查，醫生說30歲的她的卵子還滿健康的，叫她不用擔心。

勇兔也坦言今年過年小年夜有先陪書偉回新竹家，「因為他最愛的狗狗生病、行動不方便，我怕他一個人無法帶狗開車回家，所以先陪他回新竹，隔天我再回南部自己家」，她也承認這不是第一次見到對方家長，之前某節日時就曾經去順道拜訪過了，因為書偉的哥哥、弟弟都結婚了，爸媽也不會催婚，所以兩人真的很順其自然、很隨意，從20歲就喊著要結婚的她笑說「也很有可能明年就結婚」。

被問起兩人愛情萌芽的契機，她說雖然同屬一家經紀公司5年，但之前只有一年一度的尾牙才會碰到，因為兩人年紀不同、戲路不同、個性不同，生活交友圈也不一樣，直到演《我的婆婆》才有了交集，但也不常聯絡，是後來一起宣傳、又一起演了3個月的《炮仔聲》，且相約一起爬山才變熟。經紀人爆料，其實她去年3月就知道書偉說有喜歡的對象就是勇兔，但兩人是一直到8月才開始真正愛情萌芽。

包括周孝安、大牙、米可白、盧彥澤、楊子儀、勇兔、陳文山、吳佳姍、陳妍安、潘逸安、何宜珊、陳玹宇、洪于晴、蔣偉文、曾子益、汪建民、林雨宣等昨晚皆開心出席殺青宴，經過長時間相處，演員們情同家人。米可白因許久未接國語劇，對語言轉換有點不適應，她說自己有時會跑出「台灣國語」，周孝安也常出現「鄉音」，大夥笑她：「妳還有資格說別人有鄉音！」周孝安趕緊澄清是咬字關係不是「鄉音」。盧彥澤也笑說，自己跟米可白是鹿港同鄉，在講一些台語時，會被其他演員揶揄發音很特別。

《一個屋簷下》角色情感糾結複雜，周孝安飾演的「張有年」跟大牙飾演的「陳文琪」，彼此互為初戀，後來因父母再婚成為兄妹。而由勇兔飾演的「張有月」，則與楊子儀分飾的雙胞胎兄弟「江人豪」和「江人傑」大談戀愛，讓演員們大呼：「太複雜了！」勇兔提到愛上雙胞胎的內心糾葛說：「是因為熟悉感吧！」大家開玩笑追問：「是哪邊的熟悉感？」讓勇兔超害羞。

(中時 )