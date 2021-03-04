《華燈初上》楊祐寧飾演遊走在黑白兩道的刑警「潘文成」。（百聿數碼提供）

《華燈初上》日前舉辦殺青酒，左起為胡瑋杰、江宜蓉、謝瓊煖、謝欣穎、林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙。（百聿數碼提供）

《華燈初上》殺青酒演員齊聚，第一排左起胡瑋杰、章廣辰、楊祐寧、修杰楷、鳳小岳，第二排左起為江宜蓉、謝瓊煖、謝欣穎、楊謹華、林心如、劉品言、郭雪芙、謝雨芝出席殺青酒。（百聿數碼提供）

由百聿數碼出品，與天予電影聯合製作的旗艦原創影集《華燈初上》日前拍攝殺青，4日首度釋出60秒精彩片花，讓戲迷搶先一窺總製作人林心如率領金獎團隊斥資2.5億打造還原1988年林森北路特有的「條通」歡場榮景。身兼女主角的林心如再次挑戰自我極限，不僅是風情萬種的日式酒店媽媽桑，周旋在警探楊祐寧、作家情人鳳小岳、前夫鄭元暢、酒店對手吳慷仁之間，更與媽媽桑楊謹華上演雙面閨蜜情，片花開場白「這個世界不可能什麼都是你的，有得到，就會有失去」，帶出一具無名女屍刑案，燒腦劇情在短短60秒已讓人屏住呼吸。

新曝光的主演卡司篇60秒片花中也正式揭露實力派男星楊祐寧飾演的刑事組組長「潘文成」，因為一樁無名女屍命案，來到「光」日式酒店明查暗訪。楊祐寧表示，這個角色不是既定印象裡「非黑即白」的警察，經常遊走在灰色地帶邊緣，「可能大家對他都有點敬而遠之，卻又需要他的幫助，在詮釋的過程中，我怎麼跟小姐、線人們對話，是很需要去激起即興表演的狀態」，他坦言這個角色演起來「滿爽的」，「就是好像可以欺負別人，又不是那麼正經八百的演戲，但是個滿有肩膀的男人，我很喜歡他某部分的陰暗面，勾起人性中最原始的慾望。」

《華燈初上》邀來知名電影導演連奕琦執導，他與身兼製作人與女主角的林心如是第二次合作，印象最深刻是第一次跟她拍《遺忘》，有一場在醫院的哭戲因為受到場地的限制與干擾，前後總共拍了13次，「我對心如的表演能量相當驚訝，因為她哭了13次給我，每一次都有細膩的不同」，再度合作讓他對林心如的演技依舊讚嘆：「心如還是能演得那麼好，經過這次長時間相處，我認為她最大的力量是源自內心的『少女感』，她內心純真的那塊，也是『羅雨儂』這個角色所具備的。」

在台灣特有的條通文化裡不單只有女性角色，男性角色也在條通文化裡扮演相當重要的一環，連奕琦就笑稱，「跟演員聊天之後才發現，女演員都想演小姐，男演員都想演黑道，透過角色或許可以讓他們某些狀態被釋放。」

連奕琦表示，「這次難度比想像中要高很多，歷經四個月的拍攝期，看完片花覺得那是誰拍的？我很像一個局外人在看故事，而他們演得好好看喔！」他透露最早的劇本故事是以酒店小姐女性視角為主，經過編劇杜政哲四年的孵化，成就了更宏觀的懸疑推理類型，「在籌備期我和編劇小杜哥會一邊討論找誰來演，除了主要角色，也讓客串不只是功能性角色。」

連奕琦認為拍戲跟拍電影最大的不同是，「可以跟演員有更多相處時間共同挖掘角色，讓當下時間而造成的創意集合，再加進角色裡。」開拍前，他花了一年時間走訪日式酒店做田調，因為沒有太多的書面資料被留下，只能靠口耳相傳的介紹面訪，他表示，「條通是個很有趣的地方，要是以前，我也不懂為什麼談生意一定要去酒店，拍完之後好像就可以理解，因為那是一個可以講事情比較舒服的地方，媽媽桑的人脈又會再幫你介紹人脈。」

(中時 )