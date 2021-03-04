台日桌球夫妻江宏傑與福原愛3日傳婚變震驚各界，福原愛針對4日發售的《女性SEVEN》周刊所報導與男性共遊橫濱一事，4日先在她新成立的omusubi公司官網發表道歉聲明後，同日傍晚2度發表手寫聲明，在「DENTSU SPORTS PARTNERS INC.」官網上發表。當中表示同遊男性「是社會上的前輩、且讓我尊敬的友人」，並強調兩人「未住同一房」。而對備受關注的與江宏傑的婚姻，她表示「夫妻正溝通怎麼做對孩子最好」。

福原愛4日晚間發文針對近日周刊報導做出說明。（www.dentsu-sp.co.jp截圖）

福原愛發表全文：

(官方引言略)

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因我本身輕率的行為，讓各位擔心並造成困擾、對於此事深感抱歉。

在全世界處於困境的此刻、對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳，在此致上最深的歉意。

讓在台灣的丈夫、小孩及家人感到不安及擔心，我深刻反省著。

針對這次的報導，我的說明如下。

2021年1月，我希望將一直以來的想法具體化，開設了自己的公司，但對沒有社會經驗的我而言，一切都是全新事物，也都是第一次，時常面對自己所知太少而深感懊惱。就在此時，剛好有一位對我而言是社會上的前輩、且讓我尊敬的友人，給我這方面的建議，順便讓自己轉換心情、外出散心。我和他並沒有同住一個房間。

另外也向大家報告，怎麼做對小孩會是最好的，我們夫妻也正在溝通協調中。

我深切反省著自己輕率的行動，也為了桌球界將來的發展，以及目標成為一個對社會有幫助的人，我會繼續努力，懇請大家繼續賜予指教。

2021年3月4日

福原 愛

(中時 )