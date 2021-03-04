新北市五股區新城六路一處社區昨晚發生一起墜樓事件，保全聽到突然聽到社區內傳出巨大聲響，查看後發現42歲翟姓男子倒臥血泊中，送醫搶救後雖一度恢復生命跡象，但意識仍是模糊，但今（4）天清晨5時許，院方宣告不治。

據悉，翟男原經營網咖店，因生意不佳慘賠千萬，經變賣房產後已將債務還清，但自生意失敗後翟男精神狀況便每下愈況，疑罹患憂鬱症。昨晚11時許，翟男獨自前往新城六路探訪朋友，中途曾接獲電話與對方發生口角，隨後聲稱要出門買東西，但不久就被發現墜落在社區的草叢裡。

警消人員到場後發現，翟男臟器外露，經搶救後一度恢復生命跡象，但最後仍是不治身亡，由於現場並未發現遺書，警方初部排除他殺，將調查釐清墜樓原因。

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