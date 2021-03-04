嘉義縣梅山鄉嘉祥合作社4日出口1貨櫃6.72公噸的鳳梨到香港，圖為裝櫃情形。（張亦惠攝）

針對大陸禁止鳳梨銷陸的政策，嘉義縣產的鳳梨目前雖未盛產，但為超前部署，農委會主委陳吉仲4日下午到嘉義縣梅山鄉嘉祥合作社視察外銷裝櫃情形，並邀請合作社場業者進行行銷座談。陳吉仲說，雖遭禁止銷陸，但其他國家訂單不斷湧入，也希望能回歸農業專業，跟對岸坐下來談，好好解決此事。

嘉義縣梅山鄉嘉祥合作社4日出口1貨櫃6.72公噸的鳳梨到香港，陳吉仲、立委陳明文、嘉義縣長翁章梁等人4日下午特地前往參加封櫃作業，陳吉仲說，香港在WTO的關稅領域與大陸不同，這是市場機制下的貿易行為，未來會更加強外銷到其他國家。

陳吉仲指出，在3月1日中國大陸片面暫停鳳梨輸出後，其餘16個國家訂單大幅成長，目前來自日本的訂單已超過5000公噸，香港、新加坡也大幅成長，也將危機化為轉機，把倚賴單一市場的風險大幅降低。

陳吉仲強調，這次事件的介殼蟲問題要回歸專業，農委會不會從政治角度處理，會將防疫事項處理好，且已回文希望大家能坐下來談解決這件事，會持續與對岸溝通解決。

針對行銷方面，嘉義縣打貓果菜生產合作社理事主席陳映延說，過去外銷中國，只要3到5天就能到消費者手上，現在外銷較遠的日本、加拿大等運輸時程拉長，希望農委會能協助讓農民栽種、用藥能建立標準作業程序，且產後處理設備也能提升。

陳吉仲表示，農委會預算受立委的監督、審查，如立法院支持同意，所有外銷的集貨場要的冷鏈、薰洗自動化設備，或非侵入性確認甜度的機械，都可給予以一半的補助。

目前各國訂單湧入，業者樂觀其成，陳映延說，不只日本，包括新加坡、澳大利亞等都有詢問，目前嘉義縣鳳梨尚未盛產，已告知需排單按順序出貨。

(中時 )