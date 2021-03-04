外觀有如皮蛋豆腐、位於劍潭捷運站的台北表演藝術中心（簡稱北藝中心），建造過程因建商倒閉，一度無法完工，重新發包建造之後，今（4）日執行長王孟超宣布，暫定在今年6月30日竣工，報竣後開始初驗和盤點，找團隊試場地，明年初開始為期半年的試營運，預計2022年7月正式開幕，要以成為無圍牆的全民劇場、亞洲地區表演藝術共製中心為目標。

王孟超表示，驗收的條件必須嚴苛，得邀請團隊實地演出，才能測試出場地真正的問題，他舉例，場館內部共有大型、中型、小型和超級大劇場，不同大小的劇場，試演出需要，可以打通和串聯，平常是以隔音牆隔起來，「這就得要請打擊樂團來試打，看看聲音會不會傳到隔壁，影響旁邊劇場演出。」

在驗收之後，會有三個階段的試營運，王孟超表示，會開放觀眾進場參與，而試營運階段是否售票，將視當下所使用的售票系統狀況。

試營運的期程，預計在明年1月請團隊演出、觀眾欣賞，測試細節，2月根據測試結果修正；第二階段為3、4月，再做大、中、小型、超大型劇場的壓力測試；第三階段於5、6月根據測試結果修正。王孟超表示，假如一切順利，可望在7月正式開幕。

和北藝中心緊鄰的大型表演場地，還有位於芝山捷運站的戲曲中心，主打傳統戲曲為特色，同一條紅線捷運上，還有表演藝術老字號的國家兩廳院，是國內的藝術殿堂，王孟超表示，大場館的時代來臨，北藝中心未來的定調會是「當代」、「前衛」，正式營運之後，期待能和各場館互相合作，一起引進頂尖的國際展演，共同製作節目。

此外，北藝中心營運採行政法人制，將在5月掛牌上路，王孟超表示，未來預算的自籌比例預計為百分之20，百分之80需仰賴政府。自製節目和外部節目比例，理想狀態為各百分之50，未來也可以有定目劇進駐，同時開放商業劇場承租場地演出。

(中時 )