北藝中心內部到底蓋得如何？特別是那個圓形球體，令不少民眾感到困惑，王孟超解密，那是一個特別的球形劇場，能容納800人，觀眾不管坐到哪個位置，和舞台的距離都一樣等距，加上其他不同大小劇院和各角落空間，未來同一棟場館，同時間能有10場演出同步進行，彼此不互相干擾。

王孟超是國家文藝獎得主、資深舞台設計師，他觀察台北市長年來最欠缺的就是800席次的劇場，特別是做成球形狀的劇場，更是世界上少有的作法，特殊的包廂設計，讓每一個位置和舞台之間的距離都是等距，他表示，「我坐在包廂最後一排，感覺像是在國家戲劇院的第4排，和表演更親密，能把演員的表現看得清清楚楚。」

北藝中心由普立茲建築獎得主、荷蘭建築師雷姆．庫哈斯擔任設計，並和台灣建築師姚仁喜的大元建築工場共同打造。內部空間設計以麻辣鴛鴦火鍋為靈感，共可切分成3＋1劇場。

王孟超表示，目前球形劇場已命名為「球劇場」、中劇場取名為「藍盒子」，還有一個大劇院，可和藍盒子一起連在一起，變成可容納2300人的超級大劇場。未來的公眾參觀路線，可清楚地看見北藝中心內部辦公狀況，大眾可真正地走進劇場。

(中時 )