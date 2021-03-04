嘉義地方特產名店「奮起福餅乾」負責人陳岱聲有感警察平日執勤的辛勞，4日送上曾獲歐洲「米其林」廚師評鑑一星的黃金米磚產品，替辛苦的警察加油打氣。（呂妍庭翻攝）

嘉義市警察局局長黃建榮代表同仁對「奮起福餅乾」業者陳岱聲的美意表達感謝，特別回贈感謝狀及警察寶寶1座。（呂妍庭翻攝）

嘉義地方特產名店「奮起福餅乾」負責人陳岱聲有感警察平日執勤的辛勞，又看到嘉義市警方近日奮不顧身追捕要犯、打擊犯罪的決心，4日送上曾獲歐洲「米其林」廚師評鑑一星的黃金米磚產品，替辛苦的警察加油打氣。

陳岱聲說，看到警匪槍戰的驚險場面，讓他對員警值勤危險及辛勞特別有感，為謝謝警察同仁不僅保護了人民安全，也在執勤時維持社會穩定，尤其疫情期間，警察除了既有勤務，還支援防疫工作，相信這分辛勞民眾都看在眼裡。

為感謝警察捍衛社會安全，陳岱聲特別準備他榮獲歐洲米其林廚師評鑑一星的黃金米磚產品到嘉義市警察局表示慰勞，也表達社會大眾絕對支持警察第一時間果敢執法。

嘉義市警察局局長黃建榮代表同仁對「奮起福餅乾」業者陳岱聲的美意表達感謝，讓嘉市警察們更有力氣來維護治安，並特別回贈感謝狀及警察寶寶1座，並承諾會加倍努力守護嘉園，讓嘉義市更安全。

(中時 )